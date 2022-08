Auf Visite in der Isnyer Biogasanlage

Biogas als Treiber der Energiewende - Wie das funktionierten könnte, hat sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Petra Krebs im Rahmen ihrer Sommertour bei einem Besuch der Firma Biogastechnik Süd in Isny angesehen. Begleitet wurde sie dabei von Bürgermeister Rainer Magenreuter, wie das Wahlkreisbüro in einer Pressemitteilung berichtet.

Geschäftsführer Clemens Maier, der gemeinsam mit seinem Bruder Gregor Maier die Firma Biogastechnik gründete, gab den Besucherinnen und Besuchern eine Führung durch die Produktion und bot Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Unternehmens. Anwesend war auch Bernd Böck von der Naturenergie Isny und erläuterte wie und mit welchen Stoffen mit einer Biogasanlage im Rahmen einer regionalen Wertschöpfungskette Biogas erzeugt werden kann.

Die um die Jahrtausendwende gegründete Firma Biogastechnik Süd spezialisiert sich laut Pressemeldung auf Komponenten für Gülle- Biogasanlagen. Als 1999 auf dem eigenen Hof Probleme mit dem Rührlaufwerk auftraten entwickelten die Brüder kurzerhand ihr erstes eigenes Rührlaufwerk- inzwischen umfasst das Sortiment ein breites Angebot an Biogaskomponenten. „Es ist beeindruckend, was die Brüder Maier entwickelt und auf die Beine gestellt haben – dieses Unternehmen entstand bei dem Versuch, ein defektes Rührlaufwerk in der eigenen Biogasanlage zu reparieren. Man sieht: das Know-How unserer Landwirte ist nicht zu unterschätzen!“

Krebs ist außerdem davon überzeugt: Für die dringend benötigte Energiewende spielen Unternehmen wie Biogastechnik Süd eine zentrale Rolle. Eine gesteigerte Vergärung der Gülle verringere nicht nur Treibhausgasemissionen aus der Nutztierhaltung, sie könne gleichzeitig erneuerbare Energien bereitstellen“ so die Landtagsabgeordnete.