Auf Stimmenfang fürs „Bayerische Eierhorn“

Ganz fleißig gemalt, geklebt und gebastelt haben die Kleinen im Rohrdorfer Kindergarten mit ihren Erzieherinnen in den vergangenen Wochen, um 500 Euro für ihre Einrichtung zu gewinnen: Soviel Preisgeld ist ausgelobt vom Kemptener Einkaufszentrum „Forum Allgäu“, wo in der Ladenstraße bis 7. April „Eiertiere“ ausgestellt sind. Neun Kindergärten aus Betzigau, Buchenberg, Durach, Immenstadt, Kempten, Krugzell beteiligen sich an dem Wettbewerb – und eben die Rohrdorfer. Sie haben ein „Bayerisches Eierhorn“ gestaltet. Den Namen hatte die „Kinderkonferenz“ bestimmt, in der jedes Kind eine Stimme für seinen Favoriten abgeben konnte. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass möglichst viele Isnyer nach Kempten zum Ostereinkauf fahren, den Kindergarten Rohrdorf unterstützten, eine Gewinnspielkarte ausfüllen und für unser Bayerisches Eierhorn stimmen“, sagt Kindergartenleiterin Heidrun Kraus. Das „Forum Allgäu“ hatte große Styropor-Eier für Tierkorpus und Kopf nach Rohrdorf geliefert, für deren Beklebung die Kindergartenkinder Entwürfe auf Papier gestalteten und vielfarbig umsetzten. Dazu bastelten sie ein Plakat, dass Neugierigen in Kempten ihr Tier erklärt. Für den Fototermin mit der „SZ“ malten sie sogar eine Aufforderung an die Isnyer: Bitte stimmt für unser Eierhorn. Ob das wirkt, zeigt sich am 14. April um 14 Uhr – dann ist Siegerehrung in Kempten. Foto: sTs