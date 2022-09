Auf luftigen Klettersteigen in den Dolomiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Tage lang haben zwölf Bergbegeisterte der Sektion Isny des DAV im Gebiet der Drei Zinnen und Cadini geklettert. Die Gruppe unter Führung von Uli Endras wanderte zur Büllelejochhütte. Am Spätnachmittag stand noch die Oberbachernspitze auf dem Programm. Am Gipfel waren die Schützengräben der Gefechte des ersten Weltkrieges zu sehen.

Am nächsten Tag ging es auf den Da Luca Innerkofler Steig, ein herrlich angelegter Höhenweg, der später als Klettersteig bis zur Gamsscharte weitergeht. Ein schöner Klettersteig führte die Bergler hoch auf den Paternkofel auf 2744 Metern mit einer herrlichen Rundsicht auf die Sextener Dolomiten und die Drei Zinnen. Der Abstieg ging über den gleichen Klettersteig und weiter zur Dreizinnenhütte, wobei dunkle Kriegsstollen durchwandert wurden.

Der nächste Klettersteig, der Toblinger Knoten stand wie ein Turm vor uns und es machte allen sichtlich Spaß, den schwierigen und luftigen Klettersteig mit 17 fast senkrechten Leitern teilweise am senkrechten Fels zu besteigen. Am dritten Tag wanderte die Gruppe an den Zinnen vorbei über den Bonacossaklettersteig zur Fonda Savio Hütte. Den Schluss machte dann der luftige Merloneklettersteig auf die Cima Cadin auf 2788 Metern.