Auf ein stabiles folgt ein herausforderndes Tourismusjahr

2019 war ein gutes Jahr für den Tourismus in Isny und in den Ortschaften. Die Gästeankünfte blieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant, während es bei den Übernachtungen einen leichten Rückgang zu verzeichnen gab, schreibt Isny Marketing in einer Pressemitteilung. Die Zahl der Patienten- und Gästebetten, die in Isny zur Verfügung stehen, ist seit Jahren mit rund 2150 Betten stabil.

Im vergangenen Jahr reisten 75 260 Gäste nach Isny und realisierten auf dem Gemeindegebiet 530 023 Gästeübernachtungen. Gegenüber 2018 bedeutet das bei den Ankünften eine geringe Steigerung von 0,2 Prozent, wobei die Übernachtungen um knapp vier Prozent rückläufig sind. Damit liegt 2019 im Mittel der letzten Jahre.

Rückgang bei privaten Beherbergungsbetrieben

Betrachtet man die einzelnen Unterkunftskategorien, fällt ein Sektor besonders auf: die privaten Beherbergungsbetriebe haben einen Rückgang von fast 14 Prozent bei den Übernachtungen zu verzeichnen. Dieser deutliche Einbruch relativiert sich, vergleicht man einen längeren Zeitraum. Das Jahr 2018 war in diesem Bereich ein absolutes Spitzen-Jahr, die Zunahme der Übernachtungen von 2017 auf 2018 lag bei 23 Prozent.

Jürgen Meier, Geschäftsführer von Isny Marketing, ist zufrieden. „Wir haben unser Potential in Hinblick auf Stadtentwicklung und Angebotsgestaltung noch lange nicht ausgeschöpft“, so Meier. „Mit den Plänen für den Marktplatz, die Umsetzung des Verkehrs- und Parkleitsystems und der Einrichtung eines Kulturzentrums im Schloss schaffen wir weitere Anziehungspunkte“.

Derzeit gibt es für Meier und sein Team vor allem ein Thema: die Auswirkungen des Coronavirus auf Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel in Isny. „Wir beobachten die Situation, sammeln und sondieren Informationen, die wir an Geschäfte, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe weitergeben“, erklärt der Geschäftsführer.

Um eine Vorhersage zu den Auswirkungen zu treffen, sei es noch zu früh. „Wir sind auf alle Fälle bereit loszulegen, um unsere Partner mit Marketing-Aktionen zu unterstützen“, fasst Meier die Stimmungslage im Unternehmen zusammen.