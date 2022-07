Auf der Spielwiese im Kurpark am Kinderfestsamstag

Ilse Oßwald und Nadine Urbas, die neuen Organisatorinnen der Spielwiese im Isnyer Kurpark am Kinderfestsamstag, waren sich einig: „Wir freuen uns sehr, dass die Spielwiese so gut angenommen wird und so viele Kinder Freude an diesem Nachmittag haben.“

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten sich an diesem Tag dafür Iris Scholze und Herlinde Edelmann, die in den vergangenen zwölf Jahren die Spielwiese mit immer neuen Ideen und Ständen zu so einem bunten Treiben für Kinder gemacht haben.