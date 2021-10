Audi fährt auf der B 12 auf einen stehenden VW auf

Zwischen Schweinebach und Großholzleute sind am Montagvormittag drei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilt. Eine 63-jährige Audi-Fahrerin prallte, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen VW, welcher an einer Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde der VW auf den Mazda eines 38-jährigen Mannes geschoben. Die 70-jährige Beifahrerin in dem VW erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, an den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro.