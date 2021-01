Auch OBA bietet Schnelltests an

Der Verein Offene Behindertenarbeit Isny (OBA) unterstützt die kostenlose Testaktion von DRK, AHZ und Katholischer Kirchengemeinde.

Diese sei super, so OBA-Vorsitzender Otto Ziegler in einer Mitteilung. Ein kostenloser Corona-Schnelltest sei für den einen oder anderen Mitbürger mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein, gebe in diesen unsicheren Zeiten ein wenig Sicherheit und persönliche Freiheit zurück.

Gerade bei den aktuellen winterlichen Verhältnissen oder bei einer körperlichen Einschränkung sei es jedoch für manche gar nicht möglich, die Teststation in St. Michael zu besuchen.

Deshalb bietet die OBA einen Schnelltest in den eigenen vier Wänden zu Hause an. Zunächst an zwei Terminen: am Mittwoch, 3. Februar, und am Mittwoch, 10. Februar, jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Der Schnelltest wird von Pflegefachkraft Andreas Lehenberger, durchgeführt.

Bei weiterem Bedarf werde eventuell ein zusätzlicher Testtag im eigenen Haushalt geplant, so Ziegler.

Für die Tourenplanung benötigt der Verein eine telefonische Anmeldung unter 07562 / 981820, dienstags zwischen 10 und 12 Uhr.