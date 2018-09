Auch in Indien ist Bildung der Schlüssel

Heike Maurus, Geschäftsführerin von „Charitable-Child-Assistance-Relief-Accommodation“ (Ccara) schrieb an die „Schwäbische Zeitung“ in der Bergtorstraße einen Brief: „Aus Indien hat uns ein Dankesfoto erreicht für die Spende von 2550,84 Euro welche die Weihnachtsaktion der SZ ,Helfen bringt Freude’ eingebracht hat. Herzlichen Dank dafür. Der Betrag hat uns sehr geholfen, den Kindern in unserer Schule im Slum von Jaipur dauerhaft Essen und Bildung zur Verfügung stellen zu können. Es gab dort jüngst sehr erfreuliche Abschlüsse. Ein paar unserer ,Großen’, die vor Jahren als Waisenkinder zu uns kamen, haben das indische Abitur bestanden. Eine von ihnen ist inzwischen ausgebildete Krankenschwester, zwei haben ihre Bachelor-Abschlüsse in Betriebswirtschaft, eine von ihnen möchte ein Masterstudium beginnen. Der Titel der Spendenaktion für uns hatte die Überschrift ,Mit wenig Mitteln über den Berg helfen’ – genau das versuchen wir und wir können auch die Früchte der Arbeit sehen.“

700 Kinder werden gefördert

„Aus Überzeugung christlicher Nächstenliebe möchten wir möglichst vielen Kindern durch Vermittlung von Patenschaften eine hoffnungsvolle Zukunft geben. Der Schlüssel dazu ist die Bildung. Die von uns betreuten Kinder erhalten alle die Möglichkeit, eine Schul- und Berufsausbildung abzuschließen, um dem Teufelskreis der Armut zu entkommen.

Unser Schwerpunkt liegt bei den Mädchen. Alle Projekte liegen im Süden Indiens in der Provinz Rajasthan in Tagelöhner-Dörfern und in den Slums der Müllsammler. Die Eltern der Mädchen, die wir aufnehmen, leiden an Krankheiten, Armut oder Schuldknechtschaft. Viele Mädchen haben auch beide Eltern verloren. Zu ihrer Betreuung haben wir mehrere Kinderheime und Betreuungseinrichtungen in den Dörfern und Slums eingerichtet. Inzwischen betreuen, fördern und bilden wir 700 Kinder“, so erzählt Maurus.

Am verkaufsoffenen Sonntag „Isny macht auf“ am 23. September wird die Ccara ab elf Uhr an ihrem Infostand über ihre Arbeit in Indien berichten. Auch einen kleinen Flohmarkt und Crêpes-Verkauf wird es geben – die Erlöse kommen der Ccara zu Gute. Ebenfalls wird die Ccara über ihre inzwischen siebte Ccara-Reise nach Südindien vom 25. Februar bis 8. März 2019 informieren. Auf der Reise können Teilnehmer Hilfsprojekte besuchen und die Arbeit mit Waisenkindern und bedürftigen Menschen vor Ort hautnah miterleben und das Dorfleben und die Kultur kennenlernen. Zwei Nächte werden am indischen Ozean nahe der Millionenstadt Chennai und dem Künstlerort Mamallapuram mit historischen Tempelanlagen verbracht. Ebenfalls zwei Nächte in der Maharadscha-Stadt Mysore. Die Gruppengröße soll zwischen sechs und zwölf Personen liegen. Am Anfang und zum Schluss soll das touristische Interesse nicht zu kurz kommen.

Anmeldung sind bis Anfang Oktober möglich. Weitere Informationen gibt es bei Heike Maurus in der Regel von Montag bis Freitag, neun bis zwölf Uhr, unter der Telefonnummer 07562 / 9701883 oder per E-Mail an ccara-office@web.de.