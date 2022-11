Auch die Felderhalde in Isny treffen die hohen Energiekosten

Noch ist zwar alles grün an der Felderhalde in Isny, die ausgefahrenen braunen Spuren der Radabfahrten sind deutlich zu sehen – der erste Schnee der Saison in den Höhenlagen lässt die Wintersportler aber schon mit den Skischuhen scharren. Damit es rechtzeitig losgehen kann, wurden die Lenkerbügel, die im Sommer Radfahrer auf die Felderhalde gezogen haben, bereits durch die Liftbügel für Skifahrer ausgetauscht. Schneekanonen und -lanzen stehen bereit. „Geplant ist das erste Dezemberwochenende“, verrät Roland Ast, Geschäftsführer der Max Wild Arena.

Sobald ein paar Nächte in Folge kalt genug sind, startet der Betriebsleiter Roland Vogel mit der Herstellung des Kunstschnees. Aus dem Bikeverleih, der in der Talstation neben der Schönegger Käsealm untergebracht ist, wird in Kürze wieder ein Ski- und Snowboardverleih. Die ersten Skikurse der Schneesportschule starten ebenfalls Anfang Dezember. Das „Kinderland“ wird daher auch zuerst präpariert. Der nächste Schritt ist das Aufstellen der Schneekanonen. „Sie stehen in den Einhausungen, um auch nachts die strenge Lärmschutzverordnung einzuhalten. Damit erreichen wir 35 Dezibel. Das entspricht einem Flüstern“, erklärt Ast.

Ticketpreise werden erhöht

Die gesamte Anlage werde mit grünem Strom betrieben, dennoch gehe die Energiekrise nicht spurlos an der Max Wild Arena vorbei, sagt Ast auf Nachfrage. Daher mussten die Betreiber die Ticketpreise erhöhen. Eine Tageskarte für Kinder kostet beispielsweise diesen Winter 19 Euro, Erwachsene zahlen 23 Euro, das entspricht einer Erhöhung um rund 21 Prozent.

Deutlich günstiger seien die Karten für Kinder, die nur den kleinen Seil-Lift und den „Zauberteppich“ im Kinderland nutzen, ergänzt Vogel. Für die Zukunft kann sich Ast eine Fotovoltaikanlage auf der Käsealm vorstellen, um so eigenen Strom zu produzieren. Das sei aber erst ein Denkmodell für kommendes Jahr.

Für das Betreiben der Schneekanonen werde ausschließlich das Wasser aus dem Waldbad genutzt, sagt Ast. Wichtig sei ihm aus ökologischer Sicht, kein Wasser zu verschwenden, da das Waldbad sowieso im Winter abgelassen werde.

Wir haben mittlerweile eine richtige ‚Beschneiungstaktik‘, um möglichst wenig Strom zu verbrauchen.

Vorausschauen sei wichtig und „übriger“ Naturschnee aus der allernächsten Region werde als Schneedepot hergefahren und zur Präparierung des Hangs genutzt. Ast hofft nun auf einen kalten Winter und dass die Pandemie ihnen nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. 2019/20, als sie das erste Betriebsjahr hatten, sagt er, „es war zum Verzweifeln, Schnee ist im Überfluss da gewesen, aber der Lift durfte nicht öffnen.“ Vergangenen Winter mussten sie die Maskenpflicht kontrollieren und hielten sogar eine Teststation bereit. Dennoch ist Ast aus betriebswirtschaftlicher Sicht mit 65 Betriebstagen im Winter zufrieden. Im Sommer lief der Lift an genau 100 Tagen, damit seien die Planwerte erreicht worden.

Ohne Maske, ohne Test

Da die Felderhalde gerade für Kinder und Anfänger der richtige Hang sei, hat Ast rund 400 Schulen und Kindergärten im Umkreis angeschrieben. Sie können vom Skikurs, über die Versorgung der Kinder bis zur Busfahrt einen oder mehrere Tage in der Max Wild Arena buchen.

Die Öffnungszeiten des Lifts sind, eine gute Schneelage vorausgesetzt, in den Ferien und an Wochenenden von 9.30 bis 16.30 Uhr. Während der Schulzeit unter der Woche von 12.30 bis 16.30 Uhr. Ein besonderes Fahrgefühl gibt es während des Flutlichtbetriebs, jeweils samstags von 19 bis 21 Uhr. Präpariert werden drei Abfahrten an der Felderhalde, sie sind explizit ausgeschildert.

„Die ausgefahrenen Rad-Downhillstrecken und Sprünge sind nicht Teil der Abfahrten“, betont Vogel. Seit vergangenen Winter gibt es auf dem Rodelhang ein Schlittenförderband. „Es ist zwar frei zugänglich, aber nicht kostenlos“, erklärt Vogel. Kinder ab vier Jahren sollten eine Stunden- oder Tageskarte haben.

„Wir freuen uns auf eine entspannte Saison, ohne Maske und ohne Test. Wenn dann noch Anfang Dezember Naturschnee kommt, sind wir sehr zuversichtlich, einen tollen Winter zu erleben und vielen Kindern und Skianfängern Freude zu bieten“, sagen Ast und Vogel.