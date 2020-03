Auch an getrennten Orten zusammen beten

Gemeinsame Gottesdienste in den Kirchen sind derzeit nicht möglich. Möglich bleibt es aber, gemeinsam zu beten, wenn auch an getrennten Orten, teilen die katholischen Kirchengemeinden St. Georg und Jakobus mit. Sie laden dazu ein, sich jeweils am Samstag um 18 Uhr im Gebet zu verbinden.

Gebetsanliegen gebe es rund um die Coronakrise genug: für die Kranken, für die Ärztinnen und Ärzte, für die Pflegekräfte, für die Entscheidungsträger und für alle, die zu vereinsamen drohen. Ob allein oder im Kreis der Familie: Jeder und jede kann laut Mitteilung dieses Gebet nach eigenen Möglichkeiten und Vorstellungen gestalten – vom einfachen Vaterunser bis hin zu einem kleinen Hausgottesdienst rund um das Sonntagsevangelium. Die Internetseite der Kirchengemeinde (www.isny-katholisch.de) biete dazu als Anregungen jeweils das Sonntagsevangelium mit einer kurzen Predigt sowie ein Fürbittgebet.

Eine weitere Möglichkeit, im Gebet verbunden zu sein, sei es, Gebetsanliegen miteinander zu teilen. In den Kirchen würden Behälter aufgestellt, in denen Gläubige ihre Gebetsanliegen einwerfen können. Diese Gebetsanliegen würden dann mitgenommen in die Gottesdienste, die nichtöffentlich sein müssen, aber trotzdem jeden Sonntag stattfinden. Alternativ könnten die Gebetsanliegen auch per E-Mail an das Pfarrbüro Isny geschickt werden.