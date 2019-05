Außengruppe für Kindergarten Felderhalde

Anita Gösele hat die Gemeinderäte am vergangenen Montag über den Plan der Einrichtung einer Kindergarten-Außengruppe unterrichtet – in den Räumen des ehemaligen Siloah-Gebäudes. Obwohl der Neubau des Felderhalde-Kindergartens gerade mal seit zwei Jahren fertig ist, fehlen insgesamt Betreuungsplätze in Isny. Die Stadträte fragten, was bei den Planungen schief gelaufen sei. Und Dagmar Frick, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Isnyer Kindergärten, äußerte heftige Kritik an den Plänen der Stadtverwaltung. Sie appellierte an die Räte, dem Vorschlag nicht zuzustimmen.

Statistisch sei für den Kindergarten Felderhalde ein Bedarf von 14 Plätzen ermittelt worden, erklärt Gösele eingangs. Es habe sich zwar ein Anstieg abgezeichnet, jedoch nicht in dieser Größenordnung. Aufgrund von Wartelisten, auch aus anderen Einrichtungen, bestehe nun insgesamt ein Bedarf an 23 Plätzen.

Mit einer Außengruppe nahe dem Kindergarten-Felderhalde solle dieser Bedarf abgefangen werden. Die Siloah-Räume haben bereits als Interimslösung während der Umbauarbeiten im Amtshaus an der Bergtorstraße gedient und sind entsprechend ausgestattet. Lediglich Spiele und Beschäftigungsmaterial müssten angeschafft werden, wurde weiter erläutert.

Die Betreuungszeit ist zunächst auf 7.15 bis 13.15 Uhr angedacht, könne aber angepasst werden Zur Betreuung der Kinder sollen neu zwei 90-Prozent-Kräfte eingestellt werden. Die Kosten belaufen sich pro Jahr auf rund 100 000 Euro. Aus Elternbeiträgen und dem Landeszuschuss könnten rund 50 000 Euro refinanziert werden.

Eine große Kinderbetreuungslösung im Bereich des Neubaugebietes Mittelösch werde parallel dazu angedacht. Bürgermeister Rainer Magenreuter betonte, dass es sich bei der aktuellen Entscheidung nur um eine Übergangslösung handele. An einem neuen Kindergartenbedarfsplan arbeite die Stadtverwaltung bereits.

Zweifel an überraschendem Bedarf

Edwin Stöckle (SPD) äußerte Zweifel, dass der Bedarf „überraschend“ gekommen sei, es müsse „sofort“ ein neuer Bedarfsplan her: „Die Problematik steigert sich doch immer weiter“, gab er zu bedenken. Fraktionskollege Otto Ziegler unterstrich, dass das Kindergartenangebot nicht zur Standortfrage für junge Familien werden dürfe. Er befürchtet durch die Außengruppe eine dauerhafte Kostensteigerung.

Miriam Mayer (Freie Wähler) empfand die Sitzungsvorlage von Gösele als solide und wollte anerkannt wissen, dass sie Lösungen für die Kinderbetreuung finden wolle. Man könne der Statistik nicht trauen, zeigte sich Reiner Pscheidl (SPD) generell überzeugt, er hoffe, dass nicht im nächsten Jahr eine weitere Außengruppe nötig werde.

Die Bedarfsplanung werde jedes Jahr erstellt, erklärte Gösele. Jene für kommenden Herbst lege ihren Schwerpunkt auf den mittelfristigen Bedarf an Kindergartenplätzen. Außerdem gebe es zahlreiche Eltern, die lieber auf einen Platz im Kindergarten St. Maria warten würden, als ihr Kind in eine andere Einrichtung zu schicken, etwa wegen eines Geschwisterkinds.

„Man kann die Wünsche der Eltern nicht immer zu 100 Prozent erfüllen“, gab Bürgermeister Magenreuter zu bedenken. Es würde sich relativ schnell ändern, wo Plätze notwendig seien. Gebhard Mayer (FW) äußerte die Ansicht, das viele Eltern „ein unglaublich hohes Anspruchsdenken“ hätten, es aber auch viele Menschen gebe, die aufgrund ihrer Arbeitszeiten eigene Lösungen finden müssten. Nach dieser eingehenden Diskussion stimmte der Rat geschlossen für die Einrichtung einer Außengruppe beim Kindergarten Felderhalde.