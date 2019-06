Arzt und Autor Dr. Ruediger Dahlke hält Vorträge im Kurhaus Isny

Ein weltweit bekannter Redner ist in Isny im Allgäu zu Gast: Dr. Ruediger Dahlke kommt am Sonntag, 28. Juli, mit zwei Vorträgen ins Kurhaus am Park. International wurde der Arzt und Psychotherapeut mit seinem Werk „Krankheit als Symbol“ und ganzheitlicher Psychosomatik bekannt, teilt der Veranstalter mit. Diesem Thema widmet er sich am Sonntag im ersten Vortrag ab 17 Uhr. Woher kommen Krankheiten? Wie deuten wir sie und welche praktischen Möglichkeiten zur Gesundung gibt es? Im zweiten Teil ab 19 Uhr steht die Lebensfreude und Gesundheit bis ins hohe Alter im Mittelpunkt. „Alter(n) als Geschenk“ macht Freude, die Aufgaben des Alters zu erkennen, damit zu wachsen und glücklicher zu werden. Beim Tagesseminar in Kißlegg am Montag, 29. Juli, tauchen Interessierte mit Dahlke tiefer in die Krankheitsbilder der Zeit und Wege zur Heilung ein. Infos und Karten für die Veranstaltungen gibt es online unter www.forum-sempervivum.de, unter Telefon 07562/6210214 oder im Kurhaus am Park in Isny. Foto: Veranstalter