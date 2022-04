Archäologen graben nochmals auf dem Isnyer Marktplatz

Ein mit Planen abgedecktes Karree auf dem Marktplatz weckt derzeit das Interesse der Passanten in Isny. Die Stadtverwaltung klärt auf: Darunter verberge sich eine rechteckige Fläche von etwa einem Meter Tiefe, an der der Oberboden entfernt wurde. Es handelt sich um die Stelle, wo die Brunnenstube für das Fontänenfeld geplant ist, teilt die Behörde mit. Bei den archäologischen Grabungen auf dem Marktplatz im Jahr 2018 sei der Untergrund nicht so tief untersucht worden, wie es nun für die Brunnenstube erforderlich ist. Zu sehen ist in der genannten Fläche der Betonsockel des Christbaums, der künftig an anderer Stelle stehen wird, sowie historisches Mauerwerk. In dieses werde bei den Grabungen nicht eingegriffen. Der Beginn der neuerlichen archäologischen Untersuchungen unter der Aufsicht des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ist in der letzten Aprilwoche vorgesehen.