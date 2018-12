Archäologen finden Spuren von Tuchhaus und „Metzig“

Seit dem Frühjahr 2018 haben Archäologen tiefere Schichten unter dem Asphalt des Marktplatzes freigelegt – und sind dabei auf die Uranfänge der Stadtentwicklung gestoßen. Den ganzen Sommer hindurch standen täglich Passanten an den Gruben und beobachteten die Arbeiten. „Dass die Bevölkerung so interessiert ist wie hier in Isny, das erlebt man selten“, fasst Grabungsleiter Arne Schmid-Hecklau zusammen.

Zuletzt waren er und sein Team eher im Verborgenen tätig: Im mittlerweile vollständig entkernten Hallgebäude, das ab 2019 fürs Tourismusbüro, die Isny Marketing GmbH und vor allem für die Stadtbücherei völlig neu ausgebaut wird. In die südliche Gebäudehälfte kommt ein Keller. Deshalb war die Stadt gemäß dem „Verursacherprinzip“ verpflichtet, nach zu erwartenden „Bodendenkmalen“ zur geschichtlichen Aufklärung suchen zu lassen. „Bis 21. Dezember müssen wir fertig sein“, verrät Grabungsleiter Arne Schmid-Hecklau, und fügt mit Blick aufs Innere des Hallgebäudes hinzu: „Es war auch hier wieder richtig spannend.

Die Urkunden in den Archiven über die Vorgängergebäude sind spärlich, hat Heimatforscher Roland Manz festgestellt. Umso wichtiger sei deswegen die Grabung. Als gesichert gilt jetzt, dass die entdeckten Grundmauern eines ehemaligen Tuchhauses und der „Metzig“ an gleicher Stelle aus dem 14. bis 15. Jahrhundert stammen.

Leinwandschauer prüften Stoffe

Im Tuchhaus prüften die von der Stadt beauftragten Leinwandschauer die Qualität der Stoffe, die in Isny und teilweise auch von Auswärtigen hergestellt und dann auch wegen der guten Qualität in viele Länder Europas vertrieben werden konnten. Nach dem „Untergang“ der freien Reichsstadt Isny kam die Stadt 1810 zum Königreich Württemberg, das hier, unmittelbar an der Grenze zum Königreich Bayern, ein „Hallamt“ (Zollamt) einrichtete. In ihm konnten auch Handelsgüter gegen „Niederlagsgebühren“ eingelagert werden, um die Zollabwicklung bei Ein- und Ausfuhr mit dem benachbarten Ausland abzuwickeln.

Durch die Untersuchungen im Boden unter der Bücherei bestätigten die Archäologen außerdem, dass sich im südlichen Bereich in Richtung Stadtbach – vielleicht auch nur als Anbau ans Tuchhaus – durch Jahrhunderte hindurch die „Metzig“ befand, in der der Fleischmarkt mit der „Fleischbank“ in der Reichstadt abgehalten wurde. Dies ist nun zum einen gesichert wegen der reichen Tierknochenfunde im Innern unter einer Brandschicht, zum anderen aber auch durch schriftliche Belege aus den Archiven: Otto Truchsess von Waldburg hatte 1381 das ihm noch verbliebene Schlachtrecht als ehemaliger Stadtherr an die Freie Reichsstadt Isny verkauft. Damit wurde der Fleischmarkt, vermutlich von anderer Stelle, an den Marktplatz verlegt – ins oder an den Südtrakt des Tuchhauses.

Es gibt auch Belege dafür, dass am Stadtbach in Richtung Stadtmauer eine „Schlachthütte“ stand, die erst 1826 abgerissen wurde. Belegt ist des weiteren, dass das Areal der heutigen südlichen Altstadt, heute als Hofstatt bezeichnet, seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts „hinter der Metzig“ genannt wurde.

Freigelegt haben Schmid-Hecklau und seine Mitarbeiter auch einen von der Bergtorstraße her kommenden, aus Ziegelsteinen gemauerten Wassergraben, der durch die „Metzig“ hindurch in Richtung Stadtbach führte und der bereits nördlich des Blaserturms gesichtet worden war.

Gespeist wurde der Wasserlauf wahrscheinlich von einer bezeugten Quelle jenseits der Bergtorstraße. „Quellwasser durch eine Metzig, das ergibt Sinn“, betont Roland Manz. Größere Mengen von Oberflächenwasser von der Bergtorstraße konnten auch in einem ähnlichen, vorgefundenem Graben ums Tuchhaus herumgeleitet werden, weiß Manz zudem. Im 19. Jahrhundert sei der Metzig-Kanal allerdings stillgelegt und zur Wasserhaltung in der Metzig, in der Flucht des Kanals, ein jetzt freigelegter Brunnen gemauert worden, ergänzt Grabungsleiter Schmid-Hecklau.

Er erklärt weiter die einzelnen Grabungsebenen bis in circa 1,80 Meter Tiefe, die er und seine Mitarbeiter jeweils von Hand ausgegraben haben. „Im ersten Planum musste man mit Pickel und Schaufel die Beton-Fundamente der Innenwände abtragen, die in den 1950er-Jahren beim Umbau zur Kreissparkasse eingezogen wurden“, schildert er. Im zweiten Planquadrat der Grabungen kamen diverse, schmale Flussstein-Fundamente aus dem 18. Jahrhundert zum Vorschein – und ein massives Fundament entlang der südlichen Giebelwand des heutigen Hallgebäudes. Diese Wand sei wohl im 19. Jahrhundert mit dem Bau des heutigen Hallgebäudes näher an den Stadtbach herangerückt worden, vermutet Schmid-Hecklau.

Spuren des Stadtbrandes

Im dritten Planum stießen die Archäologen auf eine großflächige Brandschicht mit Brandeinwirkung an den Fundamenten – „ohne Zweifel Spuren des großen Stadtbrandes von 1631“, sagt der Grabungsleiter. Und im vierten Planum, in gut 160 Zentimeter Tiefe, hätten die Bauleute im 14. Jahrhundert wohl mit dem Grundwasser gekämpft: „Zur zusätzlichen Bodenbefestigung haben sie Zweige mit dem Katzenkopfpflaster eingeflochten, an anderer Stelle eine Art Steinschotter eingebracht und Holzbohlen verlegt“, schildert Schmid-Hecklau. Das Holz sei durch die gleichbleibende Feuchtigkeit im Erdreich bis heute teils gut erhalten geblieben.