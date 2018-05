Archäologen entdecken mittelalterliche Stadtgeschichte

Vier Jahre lang haben Archäologen in der Südstadt zwischen Hallgebäude und Stadtmauer nach Isnys mittelalterlicher Geschichte gegraben. Der große Stadtbrand von 1631 hat in diesem Bereich eine „Wüstung“ hinterlassen. Wüstung sei der Fachbegriff für eine Fläche, unter der historische Funde, zumindest Spuren vom Leben früherer Generationen verborgen liegen.

Bei den derzeitigen Grabungen zwischen Blaserturm und Bergtorstraße offenbart sich einerseits dasselbe Bild: ebenfalls Brandschichten. Den Stadtbrand haben hier nur der Blaserturm und das Hallgebäude, das frühere Tuchhaus mit der „Metzig“, beschädigt überstanden. Die jetzt erkennbaren Fundamente bestätigen, was Heimatforscher längst aus den Quellen der Archive wissen: hier offenbart sich 800 bis 1000 Jahre Stadtentwicklung.

Der Laie sieht eine Unzahl von freigelegten Fundamenten, kreuz und quer, sehr mächtige, mittelalterliche aus Flusssteinen und weniger dicke aus Ton-Backsteinen aus dem späten Mittelalter und der früheren Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert.

Nach den ersten sichtbaren Grabungsergebnissen durch die Firma Archbau unter Leitung des Archäologen Arne Schmid-Hecklau fand nun ein Vorort-Gespräch mit Archäologin Beate Schmid vom Landesamt für Denkmalschutz statt. Auch Heimatforscher Roland Manz war dazu eingeladen. Schmid lässt keine Zweifel daran: „Für uns war es nie eine Frage, dass hier im heimatgeschichtlichen und wissenschaftlichen Interesse wesentliche Anhaltspunkte zur Stadtentwicklung zu erwarten sind.“ Was der Boden unter der Asphaltschicht preisgibt, sei für sie genauso aussagefähig wie die Quellen der Archive.

Bis zum Stadtbrand 1631 befand sich im Grabungsbereich zwischen Stadtapotheke und Gasthaus Hirsch, zwischen Blaserturm und Bergtorstraße, das alte Rathaus. Vorgänger dieses repräsentativen Gebäudes mit zwei Seitentürmchen aus den Anfängen des 16. Jahrhunderts war ungefähr an gleicher Stelle seit Ende des 12. Jahrhunderts das Amtshaus „Domum Ulrici“ des Marktherren Graf Ulrich von Bregenz/Montfort. Es wurde auch wegen seiner Mächtigkeit als „Burg“ bezeichnet und war wohl Teil der Befestigung des Marktfleckens. Der Isnyer Marktplatz diente auch als Niederlassung an der Salzstraße zwischen Bad Reichenhall über München, Memmingen nach Lindau und über den Bodensee in Richtung Schweiz/Zürich. „Die Kontrolle und der Vertrieb des Salzes war ein einträgliches Geschäft und sicherte die Vorherrschaft der Welfen mit dem Herzog Heinrich der Löwe seit 1158“, ist sich Roland Manz ganz sicher.

„Nonnen im Stein“

Schon um das Jahr 1000 muss es im Bereich des heutigen Marktplatzes einen „Rechtsbezirk“ gegeben haben, der auf ein Marktgeschehen hinweist, so erklärten die Archäologen schon bei den Grabungen in der Südstadt. Bereits Ende des 13. Jahrhunderts, nach der Wiedereroberung des Herzogtums Schwaben durch König Rudolf, kam es zum Verkauf des gräflichen Amtshauses/ Burg als Herberge der Barfüßer an die Franziskaner von Lindau. Es wurde fortan als Nonnenstein bezeichnet, und die dort lebenden Franziskanerinnen selbst als die „Nonnen im Stein.“ Neben der Barfüßerherberge für durchziehende Bettelmönche wurde der Gebäudekomplex von ihnen als Unterkunft genutzt. Die vier Laienschwestern sorgten im Auftrag der Stadt für Kranke und vor allen für die Pestkranken und Sterbenden. Durch die Grabungen wurde nun, für die Archäologen ganz eindeutig, etwas nördlich des Blaserturm-Anbaus der Küchenbereich der Franziskanerinnen mit einer Kochstelle von 80 auf 140 Zentimeter freigelegt.

Anfang des 16. Jahrhunderts seien die Franziskanerinnen aufgrund kirchlich-städtischer Konflikte abgezogen worden. Schließlich hatte die freie Reichstadt auch längst ihre stadteigene Alten- und Krankenversorgung im Hospital zum Heiligen Geist. Wohl zum Teil auf den Mauern des wehrfähigen Amtshauses wurde das alte Rathaus aufgebaut, wie es in der bekannten Stadtansicht von Morell und Merian zu sehen ist. Die genauen Dimensionen der Gebäudekomplexe beziehungsweise der Gebäudeteile im Areal lassen sich beim heutigen Grabungsstand aber noch nicht genau bestimmen.

Eine außerordentlich mächtige Fundamentmauer aus Flusssteinen mit einer Stärke von drei Metern, die auch Teil des Blaserturms sind, gibt Rätsel auf. Für die Archäologen ist es ein klarer Hinweis auf ein wehrfähiges Bauwerk. „Man wird sehen müssen, wie es auf der Westseite des Marktplatzes weitergeht“, ist Schmid-Hecklau gespannt. Roland Manz sieht die herausragende mächtige Mauer an der Westseite des Blaserturm als die Südwand des einstigen, robusten, wehrhaften Markt-Amtshauses „Domum Ulrici“. Später wurde daraus mit den drei Kreuzgewölbe-Geschossen der Blaserturm erbaut.