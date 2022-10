Aprilwetter beim Deutschen Schülercup am Hasenberg

Neun Landesskiverbände haben mit ihren Nachwuchsathleten die Hasenbergschanzen in Großholzleute besucht. Dort war der Deutsche Schülercup im Skispringen und in der Nordischen Kombination. Das Skirollerrennen wurde auf einem Rundkurs um den Festplatz am Rain ausgetragen.

Sepp Buchner, Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes, zeigte sich laut Mitteilung begeistert von der großen Teilnehmerzahl und vom neuen Besucherzentrum am Hasenberg. Bei den sehr wechselhaften Wetterbedingungen bot das Besucherzentrum einen trockenen, warmen Platz für Athleten und Zuschauer. „Ein solches Gebäude ist notwendig, um sich für die Ausrichtung internationaler Veranstaltungen zu bewerben. Da hat der WSV Isny nun sicher gute Chancen“, sagte Buchner.

Sportlich gab es starke Leistungen der 13- bis 15-jährigen Sportlerinnen und Sportler. Bei den 95 Skispringern – davon 49 nordische Kombinierer – ragte Yann Kullmann, Sohn des ehemaligen Isnyer Kombinierers Niklas Kullmann, heraus. Er gewann sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Wettbewerb der S14 mit Weiten von 63,5/67,0 Metern sowie 59,5/67,5 Metern. Die Isnyerin Lea Marie Vesper wurde in der Schülerklasse jeweils Neunte.

Bei den Wettbewerben der Nordischen Kombination hatten die Wintersportler Glück, denn es regnete nicht, was auf den schmalen Rollen zu einem Rennen ohne Stürze führte. Fabienne Klumpp vom SV Baiersbronn, Felix Brieden vom WSV Oberaudorf und Nick Seidel vom VSC Klingenthal holten hier die Siege.