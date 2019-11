AOK unterstützt Vorlesetag im Isnyer Kindergarten

Insgesamt 70 Kinder kommen am Freitag, 15. November, im Kindergarten Felderhalde in Isny in den Genuss einer Vorlesestunde. Die AOK vor Ort unterstützt den bundesweiten Vorlesetag am 15. November, wie Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK – Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben, mitteilt.

Der Vorlesetag wurde von der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung „Die Zeit“ und der Deutschen Bahn ins Leben gerufen. „Mit unserer Beteiligung am Vorlesetag wollen wir erreichen, dass Kindern in der Region mehr vorgelesen wird“, sagt Beierl. AOK-Auszubildende Annie Waldmann liest den Kindern aus dem Buch „Der Tipp-Tapp-Tiger traut sich was“ vor. Eine weitere Gruppe Kinder hört „Ich will Erster sein“, gelesen von Birgit Sorg, AOK-Koordinatorin für Gesundheitsförderung in Lebenswelten. Unterstützt wird die AOK von Gabriele Koeppel-Schirmer, ehrenamtliche Vorleserin der Stiftung Kinderchancen Allgäu, die aus dem Buch „Der große Zahnputztag im Zoo“ vorliest.