Anwohner äußern Bedenken wegen geplantem Reinraumlabor

Apotheker Fritz Beilharz plant in der Bergtorstraße 5 den Bau eines neuen Reinraumlabors. Zwei Jahre lang schon kann er dieses Vorhaben nicht umsetzen, weil eine Gruppe von Anwohnern ihre Bedenken mit einem Einspruch durch einen Rechtsanwalt zum Ausdruck gebracht haben. Nun hat FW-Stadträtin Miriam Mayer in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung die Stadtverwaltung um Stellungnahme gebeten.

Baurechtsexperte Hans-Peter Hummel antwortete auf Mayers Anfrage, dass es zwar noch keine Baufreigabe gebe. Er betonte aber, dass Beilharz bereits seit 15 Jahren ein solches Labor in der Wassertorstraße betreibe – einen Vorfall habe es bisher keinen gegeben. Das betont auch Fritz Beilharz im SZ-Gespräch. Prinzipiell gebe es deshalb keinen Grund zu Bedenken, ob so ein Labor an dieser Stelle erlaubt ist oder nicht, sagte Hummel.

Die Anwohner, zu denen auch Miriam Mayer zählt, da sie ihre Wohnung nur wenige Häuser von der Bergtorstraße 5 entfernt hat, sorgen sich vor allem darum, dass Sicherheitsstandards eingehalten werden. In dem Labor sollen „sterile Infusionslösungen zur wohnortnahen und patientenindividuellen Versorgrung“ hergestellt werden, heißt es in einem Informationsblatt von Apotheker Beilharz. Unter „aseptischen Bedingungen“ würden etwa Chemotherapien hergestellt, erklärt der Apotheker. Mit „Krebszellen“ – so hätten Gerüchte in der Stadt gelautet – habe das nichts zu tun, verdeutlicht Beilharz.

In Mayers Anfrage im Gemeinderat ging es auch darum, dass geklärt werden müsse, ob etwa die Lüftungsanlage vorschriftsmäßig geplant sei. In diesem Zusammenhang verwies Beilharz wiederum auf das bereits bestehende Labor in der Wassertorstraße. Wie ihm ein schon vor zwei Jahren erstelltes Sachverständigengutachten, das der SZ vorliegt, bestätigt, sei die dort eingebaute Anlage auch für das neue Labor ausreichend. Heißt: Wenn eine ebensolche Anlage – in der Fachsprache „Kanalschwebstofffilter der Güteklasse 14 genannt – eingebaut werden solle, stehe einer Baufreigabe nichts im Wege.

Mit dem Gutachten will Beilharz den anwaltlichen Einspruch der Anwohnergruppe entkräften – um mit dem Bau des eigentlichen Reinraumlabors bald beginnen zu können. In der Bergtorstraße 5 haben bisher nur Vorarbeiten stattgefunden.