Antipasti, Parmesan, Aperitivo, Limoncello

Mit Antipasti, Aperitivo und Italo-Pop will der dritte Feierabendmarkt am Freitag, 17. Juli, von 16 bis 20 Uhr italienische Lebensfreude nach Isny bringen. Das teilt der Veranstalter mit.

Livemusik von Toni F. empfängt die Besucher. Marktbeschicker der Region bieten Typisches à la „Bella Italia“ an einer Handvoll Stände zum Probieren und für den Einkaufskorb. Wasser- und Honigmelonen, Wein und Limoncello, Oliven und Olivenöl gibt es an den Ständen von Mauro Grosso und Giovanni Mastrobatista. Feine Handwerkskunst aus Olivenholz von Christa Graefen aus Wertach kann als Souvenir für das eigene Haus und den Garten erworben werden.

Das Isnyer Restaurant Dolce Vita und die Eisdiele Isny dürfen unter dem Motto „Fernweh Italien“ nicht fehlen. Antipasti, Aperitivo und Pasta im Parmesanlaib am Marktstand wecken den Appetitebenso wie die Kugel Eis. Das Eberz direkt am Ort des Geschehens stellt die Liegestühle raus und bewirtet die Besucher mit kühlen Getränken, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

„Sich wieder zu treffen und gemeinsam mit Freunden und Familie nach langen Wochen der fehlenden Begegnungen die Woche ausklingen zu lassen: Das ist die Idee der Isnyer Feierabendmärkte“, erklärt Katrin Mechler, Leiterin des Büro Stadtmarketing.

Besucher und Beschicker seien in Zeiten der Corona-Krise angehalten, eigenverantwortlich die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Wer länger verweilen möchte, könne die umliegenden Lokalen aufsuchen. Dort gebe es genügend Sitzplätze.