Anna Seghers’ „Transit“ auf der Kurhaus-Bühne

- Das Landestheater Tübingen bringt am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr im Kurhaus am Park in Isny „Transit“ nach dem Roman von Anna Seghers auf die Bühne. Vorab wird um 19 Uhr eine Einführung ins Thema angeboten – Flucht und Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland: Als der zweite Weltkrieg in Europa schon tobt, ist Marseille der letzte „freie“ Überseehafen und bietet eine der letzten Chance zur Flucht, übers Mittelmeer nach Palästina oder über den Atlantik auf den amerikanischen Kontinent.

In der südfranzösischen Stadt versammeln sich von den Nazis Verfolgte und Bedrohte, doch die Flüchtlinge hängen in einer Warteschleife: Sie warten auf einen neuen Pass, eine Aufenthaltsgenehmigung, einen Schifffahrtschein oder ein Transit-Visum. So füllen sie die Flure des Konsulats, die Schicksale unterschiedlichster Menschen verknüpft Anna Seghers in ihrem Buch auf Grundlage historischer Ereignisse exemplarisch und beklemmend.

Das Stück läuft im Rahmen der Reihe „Zwischentöne“ des Isnyer Büros für Kultur. Das Theaterabonnement ist noch bis zum 15. November buchbar und umfasst in der Spielzeit 2019/2020 drei Stücke. Im offenen Abonnement können noch bis 14. Februar 2020 vier aus acht „Zwischentöne“-Theater- oder Kleinkunstveranstaltungen gebucht werden. Abonnenten sparen rund 20 Prozent gegenüber dem Kauf von Einzelkarten. Infos, Abonnements und Karten für Einzelveranstaltungen gibt es im Büro für Tourismus der Isny Marketing GmbH im Kurhaus, Unterer Grabenweg 18, Telefon 07562 / 975630; E-Mail: info@isny-tourismus.de