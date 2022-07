Anmeldungen für Kinderferienprogramm in Isny ist ab sofort möglich

Das Kinderferienprogramm in Isny kann wieder in gewohnter Form stattfinden. Im August wartet ein spannendes Angebot auf Kinder und Jugendliche von vier bis 16 Jahren. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Auch bei „Ferien in Isny – da geht was“ sind noch wenige Plätze frei.

Von 1. bis 19. August ist es wieder soweit: Das Kinderferienprogramm startet mit einem großen Angebot an Aktivitäten, Sportangeboten, Bastelaktionen, Führungen und Workshops. Die Stadt Isny und der Verein Kinder- und Jugendarbeit sowie weitere Akteure aus Vereinen und Unternehmen haben dafür ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das spannende Ferienerlebnisse verspricht.

Übrigens kann man auch aus den Ortschaften mit dem Bus günstig zum Kinderferienprogramm und nach Hause kommen. In der Mobilitätszentrale im Kurhaus gibt es alle Infos dazu.

Die Anmeldung erfolgt online über www.unser-ferienprogramm.de/isny oder unter www.isny.de/ferienbetreuung. Wie das geht, ist auf den jeweiligen Seiten und im Flyer (zum Download auf der Homepage) beschrieben. Bei der Stadt Isny gibt es ebenfalls Informationen zum Ferienprogramm bei Viola Schmidbauer, Telefon 0176 / 74590870.

Ein abwechslungsreiches Programm für Kinder der Geburtsjahrgänge 2010 bis 2012 gibt es auch bei der verlässlichen Ferienbetreuung „Ferien in Isny – da geht was“, die zum Beginn und am Ende der Sommerferien angeboten wird. Für beide Zeiträume sind noch Plätze verfügbar und eine Anmeldung ist noch bis 15. Juli möglich. Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es unter www.kinderundjugendarbeit-isny.de