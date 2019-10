Anmeldung für WSV-flohmarkt möglich

Der Wintersportverein Isny (WSV) veranstaltet am ersten langen Adventssamstag, 30. November, von 9 bis 16 Uhr in der Wassertorstraße vor dem Rathaus den Flohmarkt des Wintersports. Das geht aus einer Pressemitteilung der der Isny Marketing hervor. Jeder kann mitmachen und am eigenen Stand alles verkaufen, was im Winter dazu gehört: zu klein gewordene Winterkleidung, ausgemusterte Ski und Snowboards, Helme, Schneeschuhe oder Schlitten. Ab sofort werden die Anmeldungen angenommen, per E-Mail an wintersport-flohmarkt@wsv-isny.de. Jeder Verkäufer erhält gegen die Standgebühr von acht Euro, die dem WSV zugutekommt, einen Biertisch, auf dem er seine Waren präsentieren kann, heißt es in der Mitteilung weiter.