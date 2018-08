Anmelden zum 42. Schwarzer-Grat-Berglauf

- Für die 42. Auflage des Schwarzer-Grat-Berglaufs am Sonntag, 23. September, können sich Läufer und Mountainbiker ab sofort anmelden.

Seit über vier Jahrzehnten locken die Adelegg und der Zieleinlauf am Aussichtsturm mit viel Publikum und familiärer Atmosphäre begeisterte Bergläufer an, zuletzt im Schnitt rund 300 Teilnehmer. Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren laufen auf 0,5 Kilometern Strecke mit dem gleichen Zieleinlauf um den „Sport Haschko Kids Cup“, zum achten Mal richten die „Pedalquäler Isny“ den Mountainbike-Bergsprint aus.

Dank unterschiedlicher Startzeiten und Streckenführung kommen sich Läufer und Radler nicht in die Quere. In der „Sport Haschko Team Challenge“ können sich ein Läufer und ein Mountainbiker als Team werten lassen. Start ist ab 10.15 Uhr an der Rehaklinik Überruh in Bolsternang. Anmeldungen sind möglich unter www.isny-berglauf.de