Die geplante Bepflanzung an der Lärmschutzwand im Baugebiet Mittelösch ist jetzt erfolgt, teilt die Stadt Isny mit. Verschiedene Kletterpflanzen werden die kahle grüne Wand zu einer lebendig grünen Wand machen. Im Spätsommer wurde die Böschung davor bereits angesät.

Die Lärmschutzwand an der L318, die immissionsschutzrechtlich notwendig ist, findet nicht jeder schön. Efeu, Wilder Wein, Kriechspindel und Kletterhortensie, um nur eine Auswahl zu nennen, werden die Wand im nördlichen Abschnitt, der in Verantwortung der Stadt ist, verschönern und zu einer naturgrünen Wand machen. Anfang November war ideale Pflanzzeit mit passendem Wetter. Daniel Appenmaier von „Heinzelmänner Allgäu“ und seine Mitarbeiter haben die Kletterpflanzen in verschieden starken Gruppen ausgebracht. Die Stadtgärtnerei Isny hätte nicht die Kapazitäten dafür gehabt.

„Die Wand soll möglichst abwechslungsreich sein, was durch die unterschiedlichen Abschnittslängen und den ungleich starken Wuchs der einzelnen Pflanzen erzeugt wird“, erklärt Alexandra Haug, die zuständige städtische Sachbearbeiterin, die Auswahl. Es komme dabei auch auf Schatten- oder Sonnenlage an. „Wir werden beobachten, wie es sich entwickelt, und gegebenenfalls nachsteuern.“

Bereits im Spätsommer waren die Böschungen mit unterschiedlichen Mischungen angesät worden: Zum einen die salzverträgliche Bankett-Mischung entlang der L318, die blütenreiche Schattensaum-Mischung und ein Schmetterlings- und Wildbienensaum. Es wurden aber auch Heudrusch-Aussaaten von blütenreichen Isnyer Beständen ausgebracht. So sollen die Flächen zu einem Baustein der Biodiversität werden.

Pflanzen sind Lebewesen und brauchen unterschiedlich Zeit, um richtig anzuwachsen, sich zu entfalten und zu wuchern. Da heiße es, Geduld zu haben, bis sich Arten- und Blütenreichtum entwickelten: „Dann ergibt sich ein buntes, aber auch wildes Bild“, verspricht Alexandra Haug.