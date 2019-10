Anbau an den Isyner Kindergarten Spatzennest ist jetzt offiziell eröffnet

Im Garten des Kindergarten Spatzennest haben sich am vergangenen Freitag nicht nur viele Kinder getummelt – was man ja gewohnt wäre – sondern auch zahlreiche Erwachsene.

Der Grund dafür erstrahlt in hellem Blau und wurde durch die Nachmittagssonne und die bunten Blätter an den Bäumen wunderbar in Szene gesetzt: Die neue Kindertagesstätte wurde offiziell eröffnet.

Alle waren da und freuten sich mit den Kleinen

Klar, dass sich da der verantwortliche Architekt Peter Küchenmeister, der Bauleiter Thomas Müller, Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter und andere Verantwortliche aus dem Rathaus nicht lange bitten ließen. Am frühen Nachmittag kamen sie alle zusammen mit Kindern, Eltern und dem großen Kollegium des Kinderhauses in die Mühlbachstraße und feierten diesen großen Schritt in Richtung Zukunft.

„Krippenplätze werden immer mehr gebraucht. Isny wächst, die Familien bekommen Kinder und somit gibt es auch stetig wachsenden Bedarf an Betreuungsangeboten“, fasste Rainer Magenreuter den Grund für den Neubau zusammen. Die Stadt hat rund 1,1 Millionen Euro in das Spatzennest investiert – jedoch wurde nicht nur der neue Anbau damit finanziert, sondern auch einiges an Renovierungen im Bestand ermöglicht.

Aus rund 500 Quadratmetern Kinderhaus wurden über 800 Quadratmeter

Lisa-Marlene Benzinger, Leitung des Spatzennest, resümierte nach über einem Jahr Bauphase: „Diese Zeit war wirklich sehr intensiv für uns alle. Aber jetzt sind wir ganz stolz und freuen uns sehr“. Bereits im vergangenen Mai durften die ersten Kleinkinder in den Neubau „einziehen“ und bekommen nun Schritt für Schritt größere Gruppen.

„Aktuell werden in der Kindertagesstätte zehn Kinder in zwei Gruppen betreut, am Ende werden es insgesamt rund 20 Kinder sein – wir steigern die Gruppengröße monatlich um zwei Kinder. Noch haben wir freie Plätze, aber das wird sich auch bald geändert haben“, erzählte die 28-Jährige, die sichtlich erleichtert darüber war, dass im Spatzennest nun wieder ruhigere Zeiten anbrechen werden. „Wir sind allen Verantwortlichen sehr, sehr dankbar für unsere neue Kita.

Mein persönlicher Dank geht auch besonders an Frau Gösele, denn die hatte immer ein offenes Ohr für mich, wenn ich sie mal wieder angerufen habe. Auch die Zusammenarbeit mit den Handwerkern lief einwandfrei“.

Weniger putzen

Auch die Kinder zeigten sich glücklich über die spannenden Baustellen-Monate und die neue Gestaltung ihres Kindergartens. Eines fand jedoch auf Nachfrage des Bürgermeisters einen Haken an der ganzen Sache: „Wir mussten immer so viel putzen“. Na, diese Aufgabe dürfte nun erst einmal vom Tisch sein.