An einem Abend durch Kanada

Die digitale Fotoschau „Kanada – von Ost nach West“ führt Besucher an einem Abend von Montreal bis Vancouver Island. Wie die Veranstalter weiter mitteilen referiert Rupert Barensteiner, der sieben Jahre in Kanade gelebt hat, im Vortragssaal der Klinik Schwabenland in Neutrauchburg Montag, 31. Mai, um 19.30 Uhr über das nordamerikanische Land. Die Show ist mit landestypischer Musik unterlegt und wird live kommentiert.

Es werden neben dem landschaftlich attraktiven Westen auch der französiche Osten mit der Provinz Quebec vorgestellt. Über die Entwicklung des Landes und das Wesen der Kanadier kann der Referent sehr viel aus seinen vielen persönlichen Erlebnissen und Begegnungen erzählen. Den meisten Besuchern dieses Landes fällt die Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit der Bewohner auf. An Rande wird auch die augenblickliche politische Situation und das Verhältnis zum südlichen Nachbarn USA angesprochen.

Karten an der Abendkasse kosten sechs Euro. Weitere Infos unter www.rupert-barensteiner.de