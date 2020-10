Amelie Neumann springt gleich zum Auftakt zu Gold

Mit großartigen Erfolgen in den ersten Wettkämpfen ist Amelie Neumann in die Wintersaison gestartet: Team-Gold bei den OPA Games, das erste internationale Top-10-Ergebnis und Platz vier im Deutschen Schülercup.

Die 14-jährige Skispringerin und Kombiniererin des WSV Isny hat sich am letzten Septemberwochenende beim Deutschen Schülercup (DSC) in Rastbüchl in ihrer Altersklasse auf der K74-Schanze für die Alpencup-Games (OPA Games) in Hinterzarten qualifiziert. Mit Weiten von 73,5 und 73 Metern landete Neumann im DSC-Wettkampf nur ganz knapp hinter Nathalie Armbruster vom SV-SZ Kniebis auf Platz vier und verpasste das Podium nur um einen Rang. Mit diesem Ergebnis im Gepäck durfte die Isnyerin die Reise zu den OPA Games nach Hinterzarten antreten. In diesem Alpencup starten üblicherweise Teams aus Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Slowenien und Deutschland in den Wettkämpfen Skisprung und Nordische Kombination. Frankreich und Italien waren coronabedingt in diesem Jahr nicht vertreten. Auch mussten die Sportler und Sportlerinnen wegen der Pandemievorschriften auf die Unterstützung der Zuschauer verzichten.

Unter Dauerregen und schwierigen Windverhältnissens startete Amelie Neumann unter den insgesamt 25 jungen Athleten und Athletinnen. In den ersten beiden Durchgängen gelangen ihr trotz heftiger Windböen und Dauerregen Sprünge auf 62,5 und anschließend auf 66,5 Meter. Am Samstag landete sie mit 62,5 und 63 Metern auf dem neunten Platz und erreichte damit ihr erstes internationales Top-10-Ergebnis.

Großer Erfolg dann am Sonntag für das Team Deutschland 1. Amelie Neumann und ihre Teamkolleginnen Sina Kiechle (SC Oberstdorf) und Christina Feicht (WSV Kiefersfelden) erzielten den ersten Platz und damit Gold für Deutschland.