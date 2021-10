Amelie Neumann führt beim Deutschlandpokal

Mit den Springen auf der K90 in Berchtesgaden ist für Amelie Neumann und Otto Maus vom WSV Isny die neue Skisprungsaison im Deutschlandpokal, der höchsten Rennserie im Jugend- und Juniorenbereich, gestartet.

Am Samstag und am Sonntag sprang Neumann jeweils auf Platz drei, Maus belegte am Samstag den 13. und am Sonntag den zwölften Platz.

Zwei Wochen später stand die zweite Station im Kanzlergrund in Oberhof auf der K90 an. Hier übernahm Neumann in der Klasse J16w mit dem ersten Platz gleich die Gesamtwertung. Ihr 16-jähriger Vereinskamerad Maus belegte Platz 14. Am Sonntag verteidigte Neumann mit einem zweiten Platz ihre Gesamtführung. Maus belegte den 15. Platz.

Ende Oktober stehen für die beiden Nachwuchsskispringer des WSV die Deutschen Jugendmeisterschaften auf dem Kalender, die ebenfalls in Oberhof stattfinden.