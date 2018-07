Am Sonntag wird der Schwarze Grat gefeiert

40 Jahre Aussichtsturm Schwarzer Grat werden am kommenden Sonntag, 22 Mai, groß gefeiert. Den ganzen Tag über gibt es ein rundes Programm zum Thema Aussichtsturm, der Geschichte des Turms und zur Adelegg im Allgemeinen. Im Rahmen von „Isny wandert“ und des Allgäuer Wanderfrühlings sind alle Interessierten eingeladen, teilzunehmen und einen schönen Tag auf dem Berg bei Isny zu verbringen. Wer nicht mit dem Auto fahren möchte, der kann bereits morgens mit dem Adelegg-Bus von Isny über Großholzleute nach Bolsternang/Überruh fahren. Der Bus fährt am Kurhaus in Isny um 8.30 Uhr los und hält in Großholzleute beim Historischen Gasthof Adler. Die Rückfahrt ist um 17.30 Uhr: Adelegg-Bus ab Eisenbach/Kreuzthal, Haus Tanne nach Schmidsfelden und zum Kurhaus am Park Isny zurück.

Um 11.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst beim Aussichtsturm, im Anschluss daran – um 12.30 Uhr – stehen Jubiläumsfreuden auf dem Plan: Rolf Walther Schmid, Vorstandsmitglied des Schwäbischen Albvereins, Bürgermeister Rainer Magenreuter und Rolf Kesenheimer, Allgäu-Gauvorsitzender der Schwäbischen Albvereins, werden sich zu dem Jubiläum äußern. Um 14.30 Uhr steht ein weiterer Höhepunkt an: Ein Bergahorn, der bereits vor rund sechs Wochen gepflanzt worden ist, soll zu Ehren der Unterstützer des Turmbaus gewidmet werden. Gerlinde Maier, Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins aus Isny, freut sich drauf: „Der Bergahorn soll Fürst Paul von Quadt zu Wykradt und Isny gewidmet werden, er wäre heuer 60 Jahre Mitglied gewesen und war damals, zu Zeiten des Baus des Turmes, der Grundbesitzer.“ Auch Dr. Georg Fahrbach, damaliger Präsident des SAV in Stuttgart und Primus Wangler, ehemaliger Vorsitzender des SAV Isny, der sich maßgeblich für den Bau einsetzte, sollen bedacht werden.

Wanderungen sind vielfältig

Daneben sind geführte Wanderungen geplant, beispielsweise um 8.45 Uhr: „Zwischen Wildnis und Fichtenacker“ ist eine Wanderung ab Großholzleute zum Schwarzen Grat mit dem Isnyer Stadtförster Johannes Merta. Um 9 Uhr steht Walken bis zum Schwarzen Grat auf dem Plan – mit einem Sporttherapeuten der Rehaklinik Überruh. Treffpunkt ist beim Wanderparkplatz Überruh. Um 13.30 Uhr ist eine Gipfel-Exkursion „Höhenlandwirtschaft – Alpen und Almen auf der Adelegg“ mit Andreas Morlok, ProRegio GmbH und Plenum Allgäu-Oberschwaben, geplant. Zeitgleich die Wanderung „Dreizehenspecht, Kuckuck und Co – Vögel auf der Adelegg“ mit Georg Heine, Landesnaturschutzverband – Arbeitskreis im Landkreis Ravensburg. Um 15 Uhr heißt die Wanderung „Wilderer, Waldleute und die Glasmacher der Adelegg“. Es ist eine Themenwanderung vom Schwarzen Grat nach Eisenbach mit dem Journalist und Gebietskenner Dr. Rudi Holzberger. (loe)