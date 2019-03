Am Sonntag entzündet die Isnyer Feuerwehr den Funken

Am Freitagvormittag fiel die Entscheidung: Trotz eher mäßiger Wetteraussichten entzündet die Freiwillige Feuerwehr Isny am Sonntag, 10. März, um 18.30 Uhr am Angelehof wieder ein großes Funkenfeuer. Vor einem Jahr war die Tradition nach langjähriger Pause wiederbelebt worden. Allerdings: „Nach 20 Minuten waren 200 Paar Wienerle weg“, erinnert sich Dominik Lubrich, der mit seinem achtköpfigen Team auch heuer den Funken organisiert, an den unerwarteten und überwältigenden Publikumszuspruch. Der Erlös kommt vor allem der Jugendfeuerwehr zugute.

Am Sonntag werden nun vier statt nur zwei Gastronomiehütten aufgestellt, es gibt Wienerle in der Semmel, Glühwein und andere Getränke.

„Seit August haben wir gesammelt, eine große Firma in der Region, bei der in der Woche rund 300 Paletten anfallen, hat uns sehr unterstützt“, sagt Lubrich zum großen Holzhaufen, auf dem außerdem „vier Mulden voller Bäume“ aufgeschichtet werden. Ein kleines Fragezeichen stand hinter dem Funken außerdem, weil die Paletten zuletzt das Dach jener Halle stützten, in der sie gelagert wurden: Auf ihr lag bis vor knapp zwei Wochen noch zu viel Schnee.