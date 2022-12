Am Marktplatz in Isny entstehen „Seppis Brauhaus“ und „Reos Hotel“

Noch müssen sich die Isnyer ein paar Monate gedulden, bis am Marktplatz die neue Brauereigaststätte und das Hotel eröffnen. Immerhin steht aber fest, wie das Konzept aussehen soll – und wer dafür verantwortlich ist: Betreiber wird Gastronom Giuseppe Reo, als Geschäftsführer für die Gastronomie wird Maximilian Petzel auftreten. „Was mit Herz“ wollen sie anbieten, kündigen Reo und Petzel bei einer Begehung mit der „Schwäbischen Zeitung“ an.

Während die Fassade des vierstöckigen Hauses zwischen Hallgebäude und Hotel Restaurant Bären seit Jahren fertig ist, ist im Innenbereich noch viel zu tun, bis erstmals die Türen für Gäste aufgehen können. Im Erdgeschoss ist zwar zu erahnen, wo einmal Getränke ausgeschenkt und Essen ausgegeben werden und wo Besucher ihren Platz finden. Aber noch herrscht der Charme eines Rohbaus. Auch im Treppenhaus und eine Etage höher – dort beginnt der künftige Hotelbereich – ist noch nichts fertig. Gerade trocknet der jüngst verlegte Estrich. Trotzdem sind Reo und Petzel zufrieden. Denn schließlich geht es voran – und es sind ja noch ein paar Monate Zeit.

Wenn der Marktplatz fertig ist, startet der Betrieb

Deckungsgleich mit Investor Josef Kurz von K+S Real Estate aus Memmingen gehen sie davon aus, im Mai oder Juni eröffnen zu können. Den genauen Zeitpunkt würde letztendlich der Baufortschritt am Marktplatz vorgeben, sagt Reo. Denn erst, wenn die Pflasterarbeiten auf dem Platz und in der angrenzenden Obertorstraße so weit vorangeschritten seien, dass auch die Außengastronomie starten könne, würde „Seppis Brauhaus“ seine Pforten öffnen.

Vorher mache das betriebswirtschaftlich keinen Sinn. Seppis Brauhaus? So soll die Gastronomie heißen – und nicht „Barfüßer“, wie eigentlich die Ursprungspläne vorsahen. Diese stammen noch vom Ulmer Gastronomen Eberhard Riedmüller. Als dieser sich aber dazu entschloss, in Isny nicht selber als Betreiber auftreten zu wollen und gleichzeitig gerade wegen des Ratskellers in Ulm der Kontakt mit Reo zustande gekommen war, führte eines zum anderen. Die Frage, ob er Interesse hätte, beantwortete Reo positiv.

Einen Geschäftsführer hatte er schnell im Kopf: Maximilian Petzel. Den kennen die Isnyer seit wenigen Wochen als einen der beiden künftigen Festwirte fürs Isnyer Kinder- und Heimatfest. Ab dem kommenden Jahr übernimmt der angehende Braumeister Petzel diese Aufgabe gemeinsam mit Florian Pfisterer. Die Eröffnung am Marktplatz bedeutet für Petzel so etwas wie eine Punktlandung, denn fürs Frühjahr plant er seinen Abschluss an der Brauerschule in Ulm.

Erste Erfahrungen hat er bereits in der Genussbrauerei in Urlau und zuletzt in einem Gastronomiebetrieb in der Schweiz gesammelt. An „Seppis Brauhaus“ reizt ihn vor allem, dass es eine Hausbrauerei geben wird. Im großen Gastraum werden zwei große Kessel stehen, die bereits geliefert und eingelagert sind. „Helles und Weizen“ würde darin gebraut, sagt Petzel. „Seppis Blonde“ und „Seppis Weizen“ ergänzt Reo die genauen Namen.

Bier als Event

Dazu kommen im Keller platzierte kleinere Kessel, in den Spezialsorten hergestellt werden sollen. „Wir wollen ausprobieren, was bei den Leuten gut ankommt“, sagt Reo. Zum Zeitgeist passend, können sich Reo und Petzel auch vorstellen, auch das eine oder andere Craftbier zu brauen. Aus dem Thema Bier wollen sie am Standort ein Event machen, etwa mit Führungen. Die großen Kessel sollen zudem Schaukessel sein, die durch große Scheiben auch von außen einsehbar sind.

Mit jeweils bis zu 200 Plätze im Innen- und Außenbereich wird im Moment geplant. Bis auf den letzten Platz ausgetüftelt sei das allerdings noch nicht. Klar sei aber schon, dass das Mobiliar gleichzeitig rustikal und modern sein wird. „Zeitgemäß und hochwertig“, sagt Reo. In den Etagen eins bis drei über der Brauereigaststätte soll künftig „Reos Hotel“ mit 52 Zimmern, Rezeption und Frühstücksraum betrieben werden. „Wie in Wangen“, erklärt Giuseppe Reo, der damit auf sein Hotel in der Nachbarstadt auf dem Gelände der künftigen Landesgartenschau verweist.