Am 4. Juni ist Vorverkaufsstart fürs Isnyer Theaterfestival

Das Programm ist komplett, die Vorfreude steigt: Das Theaterfestival Isny garantiert auch in seiner 35. Spielzeit wieder ausschweifenden Kulturgenuss, der die Grenzen zwischen laut und leise, Mainstream und Subkultur aufbricht. Zum „kleinen Jubiläum“ bieten die Festivalmacher vom 27. Juli bis 4. August einen fulminanten Reigen von Musik, Kabarett, Comedy und Varieté.

Luise Kinseher, Fiva und Rebekka Bakken eröffnen das diesjährige Theaterfestival am ersten Wochenende. In ihrem aktuellen „Best-of-Programm“ spielt die gefeierte Vollblutkabarettistin und „Ex-Mama Bavaria“ Kinseher ihre bekanntesten Bühnenfiguren, was laut Presseankündigung am Freitag, 27. Juli, urkomisches Typen-Kabarett verspricht.

Rapperin „Fiva“ und die „Jazzrausch“-Bigband präsentieren am Samstag, 28. Juli, ein klanggewaltiges Konzerterlebnis, das neue Maßstäbe für HipHop-Livekonzerte setzt. Als Support kommen „Scheibsta & Die Buben“ aus Salzburg. Rebekka Bakken zählt zu den markantesten weiblichen Stimmen Europas. Die Bandbreite der ursprünglich im Jazz groß gewordenen Musikerin reicht mittlerweile von Soul über erdigen Blues und Folk bis zu Country. Sie ist am Sonntag, 29. Juli zu erleben.

Fred Teppe, ein französischer Jonglage-Künstler und Meister im Manipulieren von Objekten, kreiert seit 20 Jahren visuelle Spektakel zwischen Nouveau Cirque und Objekttheater – ästhetisch, komisch, virtuos. Er tritt am Montag, 30. Juli auf, an dem es im Anschluss „Bühne frei“ heißt für den traditionell-legendären Poetry Slam.

Erstmals ein eigenes Festival-Varieté mit einem artistischen, akrobatischen, poetischen und clownesken Programm stemmt das Theaterfestival am Dienstag, 31. Juli, mit Künstlern aus Lateinamerika. Durch den Abend führt kein Geringerer als Rainer von Vielen. Danach sind Salsa-Fans eingeladen zum Livekonzert mit „Son Con Ron“.

Nichts für schwache Nerven ist die „Junk-Oper“ Struwwelpeter aus der Feder der „Tiger Lillies“. Sie ist im Zelt am Burkwanger Baggersee in einer Produktion des Theaters Lüneburg am Mittwoch, 1. August zu sehen. Im Anschluss gibt es den zweiten Abend mit Rainer von Vielen, diesmal im angestammten Genre des Allgäuer Multi-Musikers und seiner Band – im „Bastard-Pop“.

Als „Hypnotic-Brass-Ensemble“ beeindrucken sieben Brüder aus Chicago mit einem einzigartigen Sound zwischen Jazz, Funk und HipHop am Donnerstag, 2. August. Jesper Munk, lange als „Blues-Wunderkind“ tituliert, teilt sich am Freitag, 3. August, die Bühne mit „The Whiskey Foundation“. Munk gilt als Phänomen: Obwohl seine Musik tief im vergangenen Jahrhundert verwurzelt ist, klingt er mit seiner eindringlichen Stimme und seinem Gespür für starke Lieder „kein bisschen retro oder nostalgisch“, sondern absolut authentisch, heißt es in der Ankündigung. Mit „Ulan & Bator“, dem Duo mit den Strickmützen, „Deutschlands feinsten Absurdisten“, beschließt das Festival am Samstag, 4. August, das 35-Jährige.

Auch für kleine Festivalbesucher gibt es Programm: Nach einigen Jahren Pause und auf besonderen Wunsch kommt „Pompo“ alias Stefan Damm wieder nach Isny. Der Zirkusclown aus Vorarlberg zaubert, jongliert und macht am Sonntag, 29. Juli, jede Menge Quatsch. Ein musikalisches Tanztheater über die Magie der Freundschaft ist am Donnerstag, 2. August, in der Produktion „Emillio & Ellie“ zu erleben.