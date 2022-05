Altenhilfezentrum startet mit neuem Angebot

Die neue Betreuungsgruppe Isny lädt am Am Mittwoch, 1. Juni, lädt zum offenen Nachmittag ein. Die Betreuungsgruppe wurde von der Kirchlichen Sozialstation, die zur Altenhilfezentrum Isny gGmbH gehört, neu ins Leben gerufen. Ansprechen soll die Betreuungsgruppe besonders die Menschen, die demenziell erkrankt sind, beziehungsweise unter kognitiven Einschränkungen leiden.

Das Angebot wird ab 1. Juni jeden Mittwoch von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, im Gemeinschaftsraum des Betreuten Wohnen „Residenz am Schloss“, Herrenbergweg 22, stattfinden. Mit fachlicher Begleitung sollen die Gäste einen schönen Nachmittag verbringen, aber auch „spielerisch“ an der Erhaltung ihrer Fähigkeiten arbeiten. Dieses Angebot soll als Entlastung für die pflegenden Angehörigen dienen, heißt es in einer Medienmitteilung des Altenhilfezentrums.

Für einen Nachmittag in der Betreuungsgruppe werden 30 Euro in Rechnung gestellt. Damit finanziert das Altenhilfezentrum das Angebot unter fachkundiger Betreuung und mit einem Betreuungsschlüssel, bei dem für zwei Gäste mindestens eine Kraft zur Verfügung steht. Darüber hinaus wird ein Hol- und Bringdienst angeboten. Alle Aktivitäten und dafür notwendigen Materialien sind im Preis inbegriffen.

Der Nachmittag ist ein anerkanntes Unterstützungsangebot und kann über den Entlastungsbetrag mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Rückfragen beantwortet Nicole Selonke unter der Telefonnummer 07562/ 709 78 35.