Altar ist die Mitte der neuen Seniorenheimat

Es wird wohl mit diesem Altar-Weiheakt im Rahmen des „Tages der offenen Tür“ zusammenwachsen, was zusammengehört. Denn am Standort des alten Seniorenpflegeheimes St. Elisabeth in der Kastellstraße fügt sich das neue Haus St. Franziskus nahtlos ein. An der Fassade ist die Inkorporation mit großen Lettern bereits angesagt: Haus St. Elisabeth. Das Altenhilfezentrum der katholischen Gesamtkirchengemeinde in der Kastellstraße ist schließlich unter diesem Namen weit über die Grenzen Isny‘s hinaus bekannt und beliebt. 68 Pflegeplätze und zehn zur Tagespflege stehen jetzt zur Verfügung, und fünfzig Personen haben sich bereits auf die Warteliste setzt lassen.

Viele Gäste bei der Weihe

Zu Beginn der offiziellen Einweihung am Tag der offenen Tür feierte Weihbischof Matthäus Karrer gemeinsam mit den Konzelebranten Edgar Jans, Hermann Seeger, Konrad Prinz und Jochen Rimmele den Altar-Weihegottesdienst entsprechend der Allerheiligen Liturgie. Pfarrer Jans konnte neben Heimbewohnern und Gemeindegliedern auch Gäste der Stadtverwaltung, der evangelischen Kirche, der Diözese und Abgeordnete der Gemeinden der Seelsorgeeinheit begrüßen. „In einem Haus in dem Freude und Leid so nah beieinander liegen, ist es angebracht, den Altar, die Kapelle und das ganze Heim Gott zu weihen und seine Geist zu erflehen“, sagte Pfarrer Jans bei der Begrüßung.

Die Würde des Altars sei darin begründet, dass es der Tisch des Herrn sei, so war es vom Zelebranten zu hören. Auf dem Altar bleibe das Kreuzesopfer Christi durch alle Zeiten in der Eucharistiefeier präsent. Durch die Christuspräsenz sei der Altar geheiligt. Um ihn versammeln sich die Gläubigen um Gott Dank zu sagen, Tod und Auferstehung Christi zu gedenken und die Zeichen seines Leibes und Blutes zu empfangen.

Begleitet durch Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament, durch Lieder und Gebete, durch Anrufung der Heiligen der Kirche, wurde der Altar – ein Findling aus Nagelfluhgestein – mit Weihwasser besprengt und damit auch an die Taufe der Christen als Fundament des Glaubens erinnert. Liturgie und Symbolhandlungen nehmen den Altar bei der Weihe hinein in den Zusammenhang der Tradition der biblischen Verheißungen und der römisch-katholischen Weltkirche. „Durch die Weihe wird der Altar zu einem gottvollen Ort“, sagte der Weihbischof in seiner Predigt.

Der Besprengung mit „Taufwasser“ folgte die Ölung mit Crysantöl. Weihrauch brannte auf dem Altar und füllte den Raum – ein Reinigungsritual mit dem „Duft des Himmels“. Während feierlicher Musik durch Chor und Instrumentalgruppe, wurden nach alter Tradition zwei Reliquien unter der Altarmensa beigesetzt und eingemauert: Eine stamme von Märtyrern aus den Katakomben Roms, die andere sei der Regionalheiligen Crescentia aus bayerisch Schwaben zuzuordnen. Auch dieser Brauch verbinde diesen geweihten Ort spirituell mit allen Heiligen und mit der weltweiten katholischen Kirche.

Ein zentrales Gestaltungselement der Kapelle ist die heilige Ursula als Schutzmantelheilige, die unter ihrem aufgespannten Umhang eine Gruppe junger Menschen vereint. Ihr ist die ganze Kapelle geweiht. Sie soll auch ihren Namen tragen. Die Figurengruppe als Relief in Bronze modelliert von der Künstlerin Barbara Hoyer, stellt als Gestaltungselement die Basis und das Fundament einer Glaubensgemeinschaft zum Altar dar.

„Investition in die Zukunft“

Bürgermeister Rainer Magenreuter betonte in seinem Grußwort die vorwärts strebende Zusammenarbeit des Kirchenpflegers Frank Höfle mit der Stadtverwaltung. Das neue Haus sei mit Mut und Gottvertrauen eine Investition in die Zukunft einer immer älter werdenden Gesellschaft. St. Elisabeth sei ein vorbildliches Aushängeschild Isnys für die ganze Region.

Karl Immler hatte den Bau zusammen mit Architekt Holger Müller als Bauleiter begleitet. Er hatte dafür gesorgt, dass das Kostenlimit und die Termine eingehalten wurden. Er fand herzliche Dankesworte für Frank Höfle, den kompetenten, bonitätsstarken und fleißigen Mitbürger. Und der Architekt hätte in Isny ein Meisterstück erster Klasse „hingelegt.“ In sein Lob schloss Immler auch die rund 500 Handwerker ein die Qualität geliefert hätten und zu mancher Überstunde bereit waren.