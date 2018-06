Als im Allgäu einst Kohle abgebaut wurde

Kohleabbau im Voralpenland

Der Eglofser Heimatforscher Wolfram Benz hat jüngst einen ausführlichen Artikel zum Kohlebergbau am Menelzhofener Berg (www-old.eglofs.de/geologie) und im Allgäu überhaupt veröffentlicht. Weitere Stollen gab es demnach in Stiefenhofen, Wengen und Geratsried bei Missen. Im Heimatmuseum in Nesselwang im Ostallgäu wird an den Abbau an der Wertach zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnert, in den auch das „Allgäuer Brauhaus“ aus Kempten investierte.

Der Kohleabbau im deutschen Voralpenraum begann 1594 am Hohen Peißenberg in Oberbayern. Drei Bergwerke – in Peiting, Hohenpeißenberg und Peißenberg – förderten dort rund 40 Millionen Tonnen „Pechkohle“, bis die Gruben Anfang der 1970er-Jahre geschlossen wurden. Zu diesem Zeitpunkt erstreckten sich die Stollen unter Tage auf eine Länge von über 100 Kilometer zwischen Lech und Ammersee. Vier weitere große Gruben gab es in Penzberg, Miesbach, Hausham und Marienstein. Der Knappenverein Peißenberg e.V. erinnert just dieses Wochenende mit dem „Bayerischen Bergmannstag“ an die Kohlereviere im Voralpenland. In Hohenpeißenberg kann ein Stollen aus dem 19. Jahrhundert besichtigt werden, in Peißenberg gibt es ein Museum und ein Erlebnisbergwerk, in das eine „Bockerlbahn“ fährt. (sts)