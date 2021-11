Als Günter Grass die Gruppe 47 in Großholzleute traf

Wo die Blechtrommel zum ersten Mal geschlagen wurde, ist am letzten Oktoberwochenende gespannt zugehört und angeregt diskutiert worden: 63 Jahre, nachdem sich die Gruppe 47 im Historischen Gasthof Adler in Großholzleute getroffen und der spätere Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass dort zwei Kapitel aus seinem noch unveröffentlichten Roman gelesen hatte, widmete sich eine kleine Tagung seinem berühmten Werk „Die Blechtrommel“. Laut Pressebericht beleuchteten hochkarätige Referentinnen und Referenten im Refektorium von Schloss Isny und im Dorfgemeinschaftshaus Großholzleute die anhaltende Relevanz des Romans und stellten aktuelle Bezüge her.

So thematisierte etwa der Eröffnungsvortrag von Heribert Tommek von der Universität Regensburg den Modernisierungswert des epischen Erzählens in Grass` Blechtrommel. Außerdem standen Vorträge von Cesare Giacobazzi von der Universität Modena, Reggio Emilia und Martin Oswald (PH Weingarten) sowie Nikola Herweg, Literaturwissenschaftlerin am Deutschen Literaturarchiv Marbach, auf dem Programm. Ebenso referierte Franz Schwarzbauer, Vorstand der Goethe-Gesellschaft Ravensburg und Lehrbeauftragter an der Universität Konstanz, der für die Konzeption der Tagung verantwortlich zeichnete.

Auch durfte ein Rundgang durch die Räumlichkeiten des Historischen Gasthofes Adler nicht fehlen. Dort konnten die rund 30 Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer von der Atmosphäre des Treffens im Herbst 1958 einen lebendigen Eindruck erhalten.