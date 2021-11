Als Dankeschön ein Ausflug nach Illerbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei „Herz und Gemüt“ und im Haus der Begegnung „Unter Mühle“ sind einige Ehrenamtliche aktiv. Zum Dank für ihren Einsatz wurden sie von Herz und Gemüt und der Stadt Isny zu einem Ausflug nach Illerbeuren ins Bauernhausmuseum eingeladen. Auch die Neuen, die beim Mittagstisch mithelfen, waren dabei. Es war der erste Dankeschön-Ausflug nach drei Jahren und die Teilnehmer freuten sich über den schönen Tag. „Ohne all die fleißige, rührige, engagierte Hilfe wären all die Angebote nicht zu stemmen“, ließ Petra Anna Dröber, die Koordinatorin von Herz und Gemüt, den Ehrenamtlichen ausrichten. Sie selbst konnte nicht mitfahren, an ihrer Stelle begleitete Anita Gösele (im Rathaus bis zum Ruhestand für Senioren zuständig) die Gruppe. Bürgermeister Rainer Magenreuter übermittelte vor der Abfahrt den Dank der Stadt: „Sie sind teilweise seit Jahrzehnten im Einsatz, dafür kann man Ihnen nicht genug danken.“ Foto: Rau/Stadt Isny