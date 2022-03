Alpine des WSV Isny beim Schülercup erfolgreich

Isny (sz) - Am Götschen in Bischofswiesen hat der Deutsche Schülercup U12 statt gefunden. Hierfür hatten sich die besten 64 Mädchen und Jungen aus ganz Deutschland in regionalen Vorentscheidungen qualifiziert. Die jungen Athleten fanden hervorragende Bedingungen vor. Eine perfekt präparierte Piste und strahlender Sonnenschein ermöglichten faire und spannende Wettkämpfe im Riesenslalom, Slalom sowie einem Team-Parallelslalom.

Erstmals hatten sich mit Sofia Illig, Emilia Durach, Sarah Wasmer, Moritz Huthmacher und Tom Krcsmar gleich fünf Athleten vom WSV Isny für das Deutsche Schülermeisterschaft der Jahrgänge 2010 und 2011 qualifiziert.

Beim Riesenslalom mit zwei Durchgängen durften die jungen Sportler einen rhythmisch gesetzten Lauf mit einem Sprung im mittleren Teil der Strecke bewältigen. Sofia Illig erreichte einen neunten Platz, Emilia Durach konnte sich den 21. Platz sichern und Sarah Wasmer belegte als jüngerer Jahrgang den 42. Platz. Für Tom Krcsmar lief es nicht ganz zufriedenstellend. Moritz Huthmacher hatte sich beim Abschlusstraining verletzt und konnte nicht an den Start gehen.

Am zweiten Wettkampftag wurde der Slalom ausgetragen. Sofia Illig konnte ihre gute Form erneut zeigen und fuhr auf den zwölften Platz. Auch Emilia Durach bestätigte ihre Leistungen aus der ganzen Saison und belegte den 14. Platz. Sarah Wasmer hatte einen guten ersten Lauf und konnte sich auf dem 34. Rang einsortieren, im zweiten Lauf fädelte sie ein und schied aus. Tom Krcsmar gelangen im Slalom zwei solide Läufe auf Platz 32.

Am letzten Wettkampftag stand der Parallelslalom an, hier wurden die vier Läufer auf zwei Teams vom Schwäbischen Skiverband verteilt. Erst im Achtelfinale beziehungsweise im Viertelfinale mussten sie sich geschlagen geben.