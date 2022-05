Alphornklang und Pferdeathletik in Ratzenhofen

Unter anderem mit einem „b-Ton“, der auf Alphörnern sonst nie gespielt werde und arrangiert sei in einem „modernen b-Stück“, wie Josef Hodrus den Zuhörern erklärte, haben die „Adelegger Alphornbläser“, ein Quartett mit Musikern aus Ratzenhofen, Rohrdorf und Neutrauchburg, am Donnerstagabend die große Gästeschar in Ratzenhofen musikalisch empfangen.

Der Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf richtet dort bis Sonntag das größte Springreitturnier in seiner knapp 100-jährigen Geschichte aus, bei freiem Eintritt gibt es jeden Tag ab 9 Uhr hochklassigen Pferdesport zu sehen.

Überregionale Wertschätzung

Den Veranstaltungsort wissen aber auch auswärtige Reitsportler zu schätzen: „Isny ist das schönste Turnier Deutschlands, und es ist immer, als wenn man in den Urlaub fährt, wenn man hier ankommt“, gibt Vereins-Promoterin Stefanie Böck die Rückmeldung von Günther Karle aus dem bayerischen Lauingen wieder, einer der Teilnehmer aus sieben Nationen am internationalen Springreiterturnier in Ratzenhofen dieses Wochenende.