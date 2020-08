Allgäuer Kräuterboschen gibt es am Schmalzmarkt

An Mariä Himmelfahrt, 15. August, ist der Verein Allgäuer Kräuterland mit einigen Ständen am Schmalzmarkt vertreten und bietet von 9 bis 13 Uhr Kräuter und Kräuterboschen an, teilt Isny Marketing mit. Im Kurpark finden zwischen 9 und 13 Uhr zwei Hula-Hoop-Workshops mit Monika Kolb statt.

Kräutersegnungen finden an dem Wochenende in allen Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit statt. Am Samstag, 15. August, um 18.30 Uhr in Menelzhofen und am Sonntag um 9 Uhr in Rohrdorf, um 10.30 Uhr in Isny (St. Maria), Beuren und Bolsternang.

Stadtbummel und Hula-Hoop-Aktion

Neben Brauch und Tradition gehören laut Isny Marketing zum 15. August in Isny auch Stadtbummel und Frühschoppen. Die Geschäfte der Innenstadt haben zu den normalen Samstagsöffnungszeiten geöffnet und die Lokale begrüßen ihre Gäste auf den Terrassen und in den Biergärten. In den Wirtschaften gibt es zünftige Musik der Mader’s Buaba mit Quetsche und Bariton.

Im Kurpark zeigt Monika Kolb im Mitmach-Workshop für Kinder, wie man mit dem Allgäu-Hoop in akrobatischer Manier umgeht. Der erste Workshop beginnt um 10 Uhr, der zweite um 11 Uhr, jeweils eine dreiviertel Stunde auf der Wiese vor dem Schachfeld. Die Teilnahme kostet drei Euro. Eltern können es sich auf der Terrasse des Restaurants Kurhaus am Park gemütlich machen. Pro Aktion können maximal 20 Kinder teilnehmen, jedoch nur nach Anmeldung.

Anmeldung bis 13. August möglich

Die Anmeldungen werden bis einschließlich 13. August im Büro für Tourismus angenommen unter der Telefonnummer 07562/975630. Für genügend Hula-Hoops, sportive Musik und gute Laune sorgt Monika Kolb, Sonnenschutz und Getränke für die Kinder sind selbst mitzubringen. Bei Unwetter wird die Aktion auf einen anderen Termin verschoben.