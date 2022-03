Allgäuer Hoffnungsträger auf internationaler Bühne

Mit zwei achten Plätzen sind die Skilangläufer Jakob Moch (WSV Isny) und Philipp Moosmayer (TSG Skiläufterzunft Leutkirch) von den OPA Games aus dem italienischen Sappada zurückgekehrt.

Auf dem Programm dieses internationalen Jugendvergleichskampfes der Alpenländer stand ein 7,5 Kilometer Einzelstart-Rennen in der klassischen Technik. In einem hochkarätigen Feld bewiesen die beiden Hoffnungsträger aus dem Allgäu, dass sie sich auch international im Vorderfeld behaupten können. Auf den anspruchsvollen Strecken in der beindruckenden Bergwelt der östlichen Dolomiten fehlten den beiden Startern vom Trainingsstützpunkt Allgäu jeweils nur wenige Sekunden auf die absoluten Spitzenplätze.

Moosmayer wurde als drittbester deutscher Läufer für die Mixed-Staffel Germany II nominiert, für die er als Schlussläufer den sehr guten vierten Platz ins Ziel brachte. Moch hatte mit seiner Staffel, die nicht ganz so gut besetzt war, zwar keine Chance auf das Podium, gab jedoch auch nochmals alles und wurde am Ende erneut Achter mit Germany III.

Während der Langlauf-Weltcup am Wochenende in Falun bereits das Finale feiern konnte, heißt es für den Nachwuchs nochmals volle Konzentration, denn bereits in wenigen Tagen steht im Deutschlandpokal am Arbersee das vorletzte Wettkampfwochenende auf dem Programm. Mit den Deutschen Meisterschaften Anfang April über die Langdistanz und den Vereinsstaffeln geht dann auch auf nationaler Ebene der Langlauf in die Sommerpause.