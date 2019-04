Allgäuerin eröffnet neues Geschäft in Isny

Zufriedene Gesichter, wohin man blickt – sowohl bei den Kunden als auch bei den Mitarbeiterinnen. „Seit der Neueröffnung um 8.30 Uhr ist der Laden voll, wir wurden richtig überrannt“, freut sich Daniela Fischbeck, die mit ihrem Bio- und Regional-Laden von der Bergtor- in die Wassertorstraße umgezogen ist. Von 80 auf über 200 Quadratmeter hat sie nicht nur das Sortiment erweitert – mit Kosmetik, Kindersachen und einem „Unverpackt-Regal“, bei dem sich ihre Kunden Müsli, Hirse, Mandeln, Reis und Getreideflocken selbst abfüllen können.

Die Regale stehen nun auch großzügiger. Silke Denninger schätzt das sehr: „Bisher habe ich immer die gleichen Produkte gekauft, jetzt kann ich immer Neues entdecken“, sagt die Stammkundin. Sigrid Igel genießt in der gemütlichen Café-Ecke einen Cappuccino. Sie ist begeistert, dass alles so hell und freundlich gestaltet ist. Sie sei öfter in die größeren Bio-Läden der Region gefahren, um alles zu bekommen was sie braucht. „Das muss ich jetzt nicht mehr, denn das bekomme ich jetzt hier und unterstütze den regionalen Einzelhandel“, freut sie sich. „Und wenn etwas fehlt, bin ich mir sicher, dass sich Daniela Fischbeck darum kümmert“, sagt Igel. „Genau das ist Teil des Konzepts meines Ladens. Im Moment ist noch viel Platz für individuelle Kundenwünsche, auch rund um das Unverpackt-Regal kann ich noch anbauen“, sagt Fischbeck. Wenn etwas fehlt, können die Kunden das einfach sagen.

Von der Lage am Beginn der Fußgängerzone ist Fischbeck begeistert. Am Eröffnungstag ging vor allem Käse und das erweiterte Gemüsesortiment sehr gut. Ab Herbst dürfen sich die Kunden neben Kaffee und Kuchen, den es jetzt schon gibt, auf Suppe und einen kleinen Mittagsimbiss freuen.