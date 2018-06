Allgäuer Interessen auf Bundesebene vertreten

Der Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hat Ellio Schneider, den Geschäftsführer der Waldburg-Zeil Kliniken, dessen Büro in Neutrauchburg ist, erneut als Mitglied in den DIHK-Ausschuss für Gesundheitswirtschaft für die Periode von 2017 bis 2020 berufen. Die konstituierende Sitzung findet am 17. Mai in Berlin statt. Die Arbeit des DIHK orientiert sich an den Aufgaben der Industrie- und Handelskammern (IHK), die Interessen der Wirtschaft über Branchengrenzen und Unternehmensgrößen hinweg zu vertreten.

Mitglieder wie Ellio Schneider sollen dabei unterstützen, dass gesamtwirtschaftliche Belange unter Einbeziehung regionaler Erfahrungen berücksichtigt werden. Der Ausschuss für Gesundheitswirtschaft befasst sich mit der gesamten Bandbreite der Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft auf Bundesebene.

Schon seit mehreren Jahren engagiert sich Schneider in zahlreichen Ausschüssen und Gremien. Mit Blick auch auf die Neutrauchburger Kliniken sagt er: „Wir setzen uns als Unternehmen für eine wohnortnahe medizinische Versorgung ein. Das bedeutet für uns auch, dafür Sorge zu tragen, dass in ländlichen Regionen die Grundversorgung durch wirtschaftlich arbeitende, überlegt geplante Krankenhäuser erhalten bleibt.“ Der DIHK-Ausschuss sei „ein sinnvolles Gremium, um über solche Entwicklungen im Gespräch mit der Politik zu bleiben.“ Wichtige anstehende Themen in der beginnenden Amtsperiode seien unter anderem der digitale Wandel in der Gesundheitswirtschaft, E-Health und Telemedizin, aber auch der Fachkräftebedarf und der demografische Wandel im Gesundheitswesen.