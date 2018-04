Allgäu, Oberschwaben und Bodensee werden zur Radreiseregion

Auf der Mitgliederversammlung des ADFC, Ortsgruppe Isny und Argenbühl, stellte die Isnyer Tourismuschefin Margret Kaiser die Ergebnisse des Planungsstands zur Zertifizierung vor. Ziel des Zweckverbands Ferienregion Allgäu-Bodensee ist die Schaffung eines qualitativ hochwertigen regionalen Radwegenetzes für Genussradler und Familien, mit dem das Allgäu, der Bodensee und Oberschwaben verbunden werden. Robert Blaser-Sziede, ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe und Vorsitzender des hiesigen ADFC-Ortsvereins, betont, wie wichtig die einfache Orientierung in einer Radregion sei.

Daher steht der Beschilderungsplan, der bis zum Sommer in Abstimmung mit den anderen Beteiligten erarbeitet werden soll, an erster Stelle der Maßnahmen. Beteiligt an den Planungen sind neben Isny die Städte und Gemeinden Amtzell, Argenbühl, Bad Wurzach, Bodnegg, Grünkraut, Kisslegg, Leutkirch, Schlier, Vogt, Waldburg, Wangen und Wolfegg. Die neue Beschilderung ist so konzipiert, dass sich die Radler jeweils am Logo der ausgewählten Radroute orientieren können. Der Zeitplan sieht des Weiteren vor, die Schilder im Frühjahr 2019 anzubringen. Das anschließende Abfahren der Routen zur Bewertung erfolgt im Lauf des nächsten Jahres, um die ADFC-Zertifizierung „RadReiseRegion Allgäu“ bis 15. März 2020 erhalten zu können.

Hohe Qualitätsstandards an die Infrastruktur

Um die begehrte Auszeichnung zu erhalten, liegt die Messlatte an die Infrastruktur der bewerbenden Region und entlang der Radrouten hoch. Die qualitativ hohen Ansprüche an Gastgeber, Routenplanung und Rastplätze entlang der Strecke sind nur drei der Kriterien, die geprüft werden. Beispielsweise müssen eine Vermietstation für Räder vor Ort sein, genügend günstige Beherbergungsbetriebe in der Gemeinde mit dem Rad erreichbar oder Infopunkte mit Übersichtskarten montiert sein. „Da sind wir bereits sehr gut aufgestellt“, ist sich Kaiser sicher, die sich für den Tourismus in der Region von der Zertifizierung erhebliche Vorteile verspricht. So berichten die Bett & Bike-Betriebe, von denen es in Isny bereits jetzt überdurchschnittlich viele gibt, von Zuwächsen in der Radsaison.

„Insgesamt rechnen wir mit Projektkosten von rund 366 000 Euro“, erklärt Kaiser. „Da wir am Leader-Förderprogramm (Förderinstrument der EU und des Landes Baden-Württemberg zur Stärkung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume) teilnehmen, können wir mit rund 176 000 Euro Zuschuss rechnen.“

Zwei der zwölf ausgearbeiteten Strecken der Ferienregion Allgäu-Bodensee führen durch Isny, außerdem liegt Isny an zwei Radfernwegen, der Radrunde Allgäu und dem Oberschwaben-Allgäu-Radweg. „Isny eignet sich daher ausgezeichnet als Startpunkt für sämtliche Touren“, ist sich Blaser-Sziede sicher. Bereits in die Zukunft geschaut, gibt es zwei Streckenführungen, die den Center Parcs einerseits mit Kisslegg und Leutkirch als auch mit Isny verbinden.