Alles, nur bitte keinen Popsong

Ein einmal andersartiger Auftakt hat am Freitagabend die Kulturreihe „Zwischentoene“ eröffnet. Angereist war in Kooperation mit Kulturgetriebe Isny die Rostocker Band Subbotnik zu ihrem Gastspiel in der Musikbar Eberz. Drei Musiker mitsamt Techniker und Manager versetzten den Clubraum in ihren eigens kreierten Kosmos aus „Neuer Rotziger Welle“. Hauptsache irgendeine Welle, besser bekannt als „Krassover“ aus Synthie-Beats, Rap und Hip Hop.

Die Anreise von der Ostsee ins Allgäu sei in der Tat lang gewesen. Zum Glück hätten sie am Samstag gleich noch ein Konzert in Stuttgart, sonst hätte sich das Ganze nicht rentiert. Vom Musikmachen kann keiner von ihnen leben. Alle – Frontmann „Flo“ Florian Zent, „Mülli“ Thomas Müller an Synthis und E-Gitarre, Schlagzeuger Hannes Vopel, Mixer Enrico Wolf und Jannis Köster fürs Marketing - sind über 30 Jahre alt und haben gestandene Berufe. Doch wenn das Wochenende naht, gehen sie immer öfter auf Tour. Nicht nur, dass sie die „Bühnen des Landes entern“, sprich Mecklenburg-Vorpommern, sondern in der Indie-Hip Hop-Szene auch andernorts zulegen. Frei nach dem Motto, dass Rostock wie New York sei. Wenn man es hier schaffe, schaffe man es überall. Dieses Vorwärtsdenken ist der Band zu eigen. Auch, so „Quasselhorst“ Flo, ihr fortschreitendes Alter halte sie nicht von Neuem ab.

Im Gepäck hatten sie am Abend das vor drei Monaten erschienene Debütalbum mit dem sinnigen Titel „Schweben am Limit“. Ziemlich genau das macht ihre Performance aus, sobald Mülli hinter seinen Synthis und Hannes hinter dem Drumset verschwindet, während Flo zum Mikrofon greift. Neben sich eine Batterie Bierflaschen (sensationell und sogar mit Öffner, was es noch nie gab), vor sich eine zwar nicht dicht gedrängte Publikumsschar, aber doch mehrheitlich junge Menschen. Genau auf diese Zielgruppe sei der Abend zugeschnitten, hieß es seitens der Musikbar. Würde das Zwischentoene-Programm bislang doch eher für das ältere Semester von Interesse sein. Schon nach den ersten Beats war klar, dass dieser Abend laut und krass wird, aber nicht chaotisch. Maximal ein Chaos, das in Ordnung gehe. Ihr Sound, von dessen selbst komponierten Texten bei voller Dröhnung maximal Wortfetzen hängen bleiben, fährt auf Alltagsquerele, Beziehungskisten, in denen ebenso gestritten wie geliebt wird, ab und auf dort, von wo sie herkommen. Am liebsten sei Flo dabei das Bad in der Menge auf Festivals oder eben in solch engen Clubs wie das Eberz. Wenn alle – Band und Publikum – hoffentlich schwitzen und ausrasten würden. Er, um die Stimmung in Schwung zu bringen, eine Zuschauerin auf die Bühne holt und zum Mittanzen auffordert.

Zu rauen und angriffigen Songs, die sich „Ich und meine Truppe“ nennen, gewidmet dem Synthie und Drummer, oder mit „No Wummer No Cry“ eine Hommage an die Reggae-Ikone Bob Marley erfindet. „Tu es noch einmal, rette uns, Bob!“, tönen Liedzeilen. Vor fragwürdigen Politikern dieser Welt, vor der AfD, vor der Waffenlobby, für die die Subbotniks noch eine Couch frei hätten. Ihre Tracks sind kein Flower Power und tragen auch nicht diesen gewohnheitsmäßigen Flow von Funk, Rock oder Pop in sich. Vielmehr legen sie in ihrem Mix aus deutschem Hip Hop und Rap noch einen Zahn zu, um ironisierend und zynisch ihrem Publikum entgegen zu halten: „Die Erde ist sauber. Hauptsache, keine kalten Füße kriegen!“ Vorbild und Identifikationsfigur ist dabei der deutsche Rapper Marten Laciny. Subbotnik (das russischstämmige Wort bezeichnet einen unbezahlten Arbeitseinsatz am Sonnabend) verkörpert das Lebensgefühl der ehemaligen DDR und den harschen Ton der so genannten Nuller-Jahre. Das haben sie Isny am Abend mit auf den Weg gegeben. Was in der Idylle, die ihnen sehr wohl geläufig ist, an Krassem noch so geht.