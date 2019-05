Alles ist Gnade – auch 50 Ehejahre

Gerade erst den 70. und der 80. Geburtstag mit Freunden gefeiert, hat am 27. Mai bereits das nächste Familienereignis mit sechs Kindern und 14 Enkeln ins Haus gestanden: Die Goldenen Hochzeit. Man könne die Gefühle dieses Tages mit einem Wort beschreiben, „Gnade“, behaupten die beiden Freibergs. Ihr ganzer Lebensweg sei von der Gnade Gottes umschlossen: dass sie zusammengefunden haben, sechs gesunde Kinder großziehen, viel arbeiten durften, beruflich und ehrenamtlich, gesund geblieben sind, reisen und wandern konnten – ein unverdientes Geschenk des Himmels.

Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter besuchte die Eheleute, brachte Blumen und Glückwünsche, eine Urkunde des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten – und eine gute Stunde Zeit mit.

Hans-Jürgen Freibergs Vorfahren waren ins Baltikum, nach Riga ausgewandert, wo er 1939 auch geboren ist, aber nicht aufwachsen durfte. Auf der Basis des Hitler-Stalin-Paktes wurden 800 000 Volksdeutsche umgesiedelt, unter anderem auch aus dem Baltikum, Freibergs nach Posen im „Warthe Gau“. Die Nazis hätten dort die Polen vertrieben und die Deutschen durften in deren Häuser einziehen und bekamen ein polnisches Dienstmädchen ungebeten dazu, berichtet Freiberg. Am 20. Januar begann die Flucht vor den Russen ins Mecklenburgische. Mutter mit drei kleinen Kindern und ihrem schwer kriegsgeschädigten Ehemann. Jede Nacht Bombenalarme in Schwerin, mehrmals in die Luftschutzkeller, alles unvergesslich. In den letzten Kriegstagen haben sich die großen Flüchtlingstrecks in Bewegung gesetzt Richtung Westen in die britische Zone nach Lübeck. „Es war ein monatelanges Zigeunerleben mit Hunger und Obdachlosigkeit bis Ende 1945. Wer irgendwo Verwandte hatte, durfte weiterreisen.“ Sie hätten zwölf Tage gebraucht mit dem Zug nach Friedrichshafen. „Dort durfte ich nach Jahren zum ersten Mal einen Apfel ganz alleine aufessen.“ Endlich ging’s aufwärts. Schulbesuch, Abitur, Ausbildung in den gehobenen Justizdienst, Pädagogische Hochschule, Lehrer in Isny, Rohrdorf, Siloah und noch 30 Jahre an der Kaufmännischen Berufsschule. Was Krieg bedeutet, müsse erzählt werden, darf niemals vergessen werden, sagt Hans-Jürgen Freiberg.

Helma Freibergs Lebenslauf ist undramatischer. Geboren und aufgewachsen im hessischen Rotenburg bei Fulda. Realschule, Fachabitur, Ausbildung als Hauswirtschaftsleiterin und -lehrerin mit Praktikum in Wangen. Dort hätte es gefunkt, erzählt sie weiter. „Reiner Zufall oder wunderbare Führung Gottes, dass wir uns gefunden haben.“ Statt Lehrerin oder Heimleiterin zu werden hätten sie miteinander bald eine eigene Firma aufgemacht. „Mit sechs Kindern hintereinander hatte ich meinen hauswirtschaftlichen Betrieb“, Helma Freiberg lacht dazu. „Wir konnten alles gut und gern aus Gottes gnädiger Hand nehmen.“ Nebenher Kirchenchor, Kirchengemeinderat, Besuchsdienst, Bibelkreis, Freizeitleitung für verschiedene christliche Werke, ehrenamtliches Engagement im Raum der Kirche ohne Ende.

Freiberg arbeitet seit vielen Jahren mit an der deutschen Fernschule Wetzlar, die Eltern im Ausland mit Unterrichtsmaterial unterstützt, damit sie ihre Kinder selbst unterrichten können und bei ihrer Rückkehr nach Deutschland eingeschult werden können. Freibergs Engagement für andere im Geist christlicher Nächstenliebe scheint fast unbegrenzt zu sein. Ihr Leitvers lautet: „Habe Deine Lust am Herrn, so wird er dir geben was dein Herz wünscht.“