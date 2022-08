Alle wollen ein zentrales Parkhaus im Gewerbegebiet

Die Freien Wähler Isny hatten vor Kurzem zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Gewerbeflächen – Zwischen Flächensparen und Unternehmerwünschen. Wie kann Isny sich intelligent weiterentwickeln?“ eingeladen. Dabei wurde hitzig diskutiert, berichtet der Verein in einem Schreiben.

Zur Podiumsdiskussion hatten sich Unternehmer, Bürgermeister Rainer Magenreuter, Mitglieder des Gemeinderats und interessierte Isnyerinnen und Isnyer in den Räumlichkeiten der Firma Edelrid eingefunden. Auf dem Podium saßen mit Lukretia Mayer-Kottmann (Vorsitzende IsnyAktiv), Ricarda Mayer (Inhaberin der Holzliebelei), Vitus Wuhrer (Geschäftsführung Edelrid), Andreas Morlok (Vorsitzender BUND) und Sebastian Igel (Volkswirt und zweiter Vorsitzender Verein FW) Experten mit ganz unterschiedlichen Anliegen, Expertisen und Sichtweisen zum Thema.

Eingangs stellte Vitus Wuhrer, Geschäftsführer von Edelrid, die Firma vor und erläuterte, dass sein Unternehmen auch dringend am Standort erweitern möchte und sie auf eine bezahlbare und machbare Lösung hoffen. Andreas Morlok präsentierte über Bodenbeschaffenheiten und eindrücklich über die langfristigen negativen Folgen von Flächenversiegelung. Bürgermeister Magenreuter schilderte in seinem Eingangsstatement die Zwänge der Stadtverwaltung und berichtete über zahlreiche Anfragen nach Gewerbeflächen auch von auswärts, die im Rathaus eingehen.

Sebastian Igel aus dem Vorstand des Vereins FW eröffnete die Podiumsdiskussion mit einem Überblick über die Bedeutung des Gewerbes für Isny und die daraus resultierenden Steuereinnahmen, um dann an Vorstandskollegin Miriam Mayer abzugeben, die den Abend moderierte.

Rasch entwickelte sich eine rege Diskussion mit vielen Fragen und Anregungen aus dem Publikum. Und eines wurde deutlich: Bei knapper werdenden Ressourcen seien dringend Regeln für die Vergabe nötig, die große und kleinere Betriebe berücksichtigen, sodass ortsansässige Traditionsbetriebe Isny nicht verlassen und das Gewerbespektrum möglichst breit aufgestellt ist. Wuhrer schilderte, dass sein Unternehmen notfalls abwandern müsse und wünschte sich einen Austausch mit den anderen Firmen, um vorhandene Potenziale und Synergien zu erkennen – auch was die Parkplatzsituation im Gewerbegebiet betrifft. Morlok sieht die Stadtverwaltung in der Pflicht, hier städteplanerisch etwas zu tun und das Heft in die Hand zu nehmen.

Allgemein wurde aus dem Publikum und von den Podiumsteilnehmern kritisiert, dass die Firma Dethleffs zu wenige Auflagen in puncto Nachhaltigkeit erfüllen muss und zu viel Fläche mit Parkplätzen versiegelt wird. Eine These der Diskussion war auch die Möglichkeiten der Verdichtung zu beleuchten. Hier war sich die Runde einig, dass das Parkplatzthema im Gewerbegebiet durch ein Mitarbeiterparkhaus deutlich entlastet werden und bereits versiegelte Flächen frei machen könnte. Wuhrer ergänzte, dass durch Jobrad-Angebote bei Edelrid aktuell knapp 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit kommen. Ricarda Mayer erzählte, dass sie in ihrer Werkstatt anderen die Möglichkeit biete, ihre Geräte zu benutzen, und dass hier sicher auch noch in anderen Firmen Potenzial zur Kooperation stecke.Sebastian Igel merkte an, dass auch die Möglichkeit betrachtet werden müsse, Gewerbe vom Innen- in den Außenbereich zu bringen, um so diese doppelte Entwicklungsmöglichkeit zu nutzen.

Zum Ende der Diskussion wurde noch der Punkt zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur angesprochen. Bürgermeister Magenreuter sah die innerstädtische Verkehrsführung intelligent gelöst, zum Beispiel durch die L318. Lukretia Mayer-Kottmann erläuterte das Vorhaben der Probephasen zur Verkehrsführung in der Innenstadt über den Marktplatz, angeregt durch Isny Aktiv, und dass erst danach über die Lösung im Gemeinderat abgestimmt werde.

Fazit des Abends: Es bestehe der dringenden Wunsch von Unternehmensseite zu einem Austausch untereinander und einer Person seitens der Verwaltung, die diesen Austausch in die Hand nimmt. Die Potenziale zur Verdichtung müssten begutachtet und erfasst werden – im Innen- und im Außenbereich. Und es bedürfe der Erarbeitung eines Kriterienkatalogs durch die Verwaltung, die die Vergabe der wenigen Flächen regelt und der auch zwischen den verschiedenen Gewerben differenziert und nicht alle über einen Kamm schert, schreiben die Freien Wähler Isny in ihrem Bericht abschließend.