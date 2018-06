Alle Kunst ist aus Moor

Es zeigt sich in vorwiegend dunklen Brauntönen, es enthält viel Wasser, allerdings nur solange es luftdicht abgeschlossen ist. Andernfalls trocknet das erdige Material stark aus, wird porös, platzt auf und gleicht einem reliefplastischen Krakelee. Moor ist der Stoff, aus dem Max Schmelchers künstlerische Träume sind und sich zu realen Werken formen. Zu „Moorartefakten als Annäherung an eine 10000-jährige Erinnerung“ in Gestalt von Bildern und Skulpturen, die seit Sonntag in der Städtischen Galerie im Turm zu sehen sind.

Mit dem 1956 in Lindenberg geborenen Bildhauer eröffnet das Kulturforum Isny die Ausstellungssaison im Espantor und freute sich am Vernissagetag über so viele Besucher wie selten zuvor. „Mein erster Eindruck ist umwerfend“, bekundete Paul Rupf-Bolz seine Begeisterung für die Schau und würdigte den in Scheidegg lebenden Schmelcher, der bundesweit mit Plastiken und Skulpturen vertreten ist.

„Aus was besteht der Mensch?“ – unter dieses Motto stellte Silvia Sperlich vom Bayerischen Rundfunk ihre Eröffnungsrede, worin sie sich dem Moor an sich widmete und dessen enger Beziehung zum Faktor Mensch. Mag sich letzterer vorzugsweise als Solitär, als über alles Erdige erhaben und herausgehoben fühlen. Spätestens nach seinem Ableben wird er diesem Element wieder übereignet und warum sollte man sich da nicht schon früher mit dem Thema beschäftigen.

Schmelcher ist dem Moor seit Jahren auf den Fersen, seiner Schönheit und seiner atemberaubenden Ökonomie, die ihn wortwörtlich zum Hineingreifen gebracht habe. Gestalterisch hervorgebracht hat er Wandbildnerisches, bei dem er den Rohstoff einem Trocknungsprozess unterzieht, bis er eine holzähnliche Konsistenz aufweist. Es entstehen Risse und Wölbungen, deren Verläufe kaum beeinflussbar sind. Doch zuvor formt und modelliert er das Material, verleiht ihm Stabilität, was sich innerhalb der Ausstellung ebenso frei- wie reliefplastisch ausdrückt, teils unter Hinzufügung farbig gefasster Partien.

Moorbarren und Moorköpfe

Als querformatige „Nagelfluh“-Kette im ersten Stock, die sich über die gesamte Länge papierbandartig in hellem Blaugrau entfaltet, eingespannt zwischen dunklen Moorschichten. Als „Moorkugel“ oder als sinnliche Installation aus über dem Boden schwebenden, nunmehr zur Plastik erstarrten Leinensäcken, deren einst feuchter Inhalt die am Boden platzierten Bildplatten tropfenweise infiziert hat. Von Tort ummantelte dickwandige Bücher, die ihre Geschichten jetzt gut konserviert haben, bis hin im vierten Geschoss zum Turm aufgestapelte „Moorbarren“ – nicht frei von Ironie mit Blick auf die vermeintlichen goldglänzenden „Garanten unserer Sicherheit“.

Tiefsinnig und nachdenklich machend gibt sich die Bodeninstallation, bestehend aus kleinen und großen Kopfporträts, die pausbackigen Engelsgesichtern gleichen, aber genauso hohläugige und schmallippige Gesichtszüge tragen. Dicht und dicht liegen Jung und Alt beieinander – spätestens hier sind sie alle ungeachtet ihrer Verdienste auf der Erde wieder angekommen und wirken trotz aller Morbidität keineswegs unglücklich.

Die Ausstellung „Moorartefakte – Annäherung an eine 10000-jährige Erinnerung. Bilder und Skulpturen“ von Max Schmelcher in der Städtischen Galerie im Turm, Espantorstraße 23, dauert bis 9. Juni 2013. Sie ist geöffnet mittwochs bis samstags von 15bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr. Eintritt zwei Euro (der Eintritt kommt dem Künstler zugute) Am Samstag, 11. Mai, und Samstag, 8.Juni, ist Max Schmelcher anwesend. (cae)