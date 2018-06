„Alle Achtung, was die auf die Beine stellen!“. Dasist eine von vielen spontanen Äußerungen aus dem Publikum, nachdem die Premiere der Oper „Ariadne auf Naxos“ am Samstagabend über die Bühne gegangen war. Vor dem Rathaus unter freiem Himmel bei schönstem Sommerwetter. Der künstlerische Leiter Hans-Christian Hauser und sein Ensemble können sich freuen über diesen gelungenen Start im Jubiläumsjahr des Isny Opernfestivals.

Hans-Christian Hauser bleibt sich auch nach 30 Jahren treu, und so hat er sich mit der 1912 im Stuttgarter Hoftheater uraufgeführten Oper von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal (Libretto) wiederum keine einfache Kost auserkoren. Die ist kein Mozart und kein Verdi mit den großen Allerweltsarien, nach denen man sich mehr oder weniger sehnt. Um mitzuschwelgen.

Nein, Hans-Christian Hauser macht es seinem Publikum nicht leicht und zugleich auch seinen Darstellern nicht. Seine Aufführungen brauchen einen langen Atem, wofür man am Schluss aber belohnt wird.

Auch dieses Mal wieder, nachdem der Auftakt etwas zögerlich von Seiten des Orchesters geriet und auch die Akustik von Seiten der Bühne sich erst einspielen musste. Beides ist mehrheitlich den Nebengeräuschen im Draußen geschuldet.

Instrumentalensemble hoch talentierter Interpreten

Hauser am Klavier, von wo aus er auch dirigierte, hat ein überwiegend junges Instrumentalensemble hoch talentierter Interpreten versammelt. In Partien des sogenannten Vorspiels, wenn Zerbinetta (Juhyun Park) und Ariadne (Verena Barth) aneinandergeraten, widerspiegeln die Streicher den Zerrspiegel der beiden Kontrahentinnen zwischen Aufbegehren und Traurigkeit.

Doch zurück an den Anfang dieser rund zweistündigen Inszenierung. In ihr, so Hauser, begegne uns Musiktheaterkünstlern vieles, was wir von unserem täglichen Künstlerleben gut kennen. Gemeint sind die Querelen hinter der Bühne. Und so geht es gleich mit einem heftigen Schlagabtausch zwischen dem Haushofmeister (Robert Beckert) und dem Musiklehrer (Andreas Truong) los. Der hat es in sich, denn Beckert besticht sofort in seiner eloquenten Sprechrolle und affektierten Mimik. Er ist der Handlager des Grafen (Felicitas Weiß), der vom Balkon aus stumme Anweisungen gibt.

Turbulent geht es auf und hinter der Bühne als die spätere „wüste Insel“ zu (Bühnenbild Johannes Müller). Die Primadonna im blumigen Sommerkleid und Zerbinetta als kesses Pendant beim Schminken, während nebenan eine Perücke zum Zankapfel gerät. Elsa Kodedas Sopran gibt den jungen Komponisten, der zwischen Empörung und Verzweiflung über die Verunstaltung seines ernsten Werkes schwankt.

Soll es doch tatsächlich so zurecht gestutzt werden, dass die lustigen Tanzstücke Zerbinettas und ihrer fidelen Commedia dell’arte-Partnern darin ebenso ihren Platz finden. Schließlich bezahlt der Graf das Spektakel. Dem Tanzmeister (Pierre Herrmann) kommt das gerade recht, denn lieber Verstümmeltes als gar keine Oper.

Während Ariadne die Maulende mimt, setzt Zerbinetta sich über alles hinweg. Sie agiert aus dem Stegreif heraus und ist von da an Fixstern – stimmlich wie darstellerisch. Sie beweist bei aller Koketterie absolut betörende Momente so wie auch die erfahrene Elsa Kodeda ihren fordernden Gesangspart meistert, der mit „Das ist Musik, und darum ist sie die heilige unter den Künsten!“ schließt.

Was im Vorspiel noch rhythmisch leicht tönt, geht in der eigentlichen Oper ins Ernste über. Richard Strauss war Zeitgenosse von Gustav Mahler und Verehrer Wagnerscher Kunst. Die groß angelegten Koloraturarien von Ariadnes „Es gibt ein Reich“ als der Göttlichen und von Theseus Verlassenen, und Zerbinettas Ode an die „Großmächtige Prinzessin“ sind die stimmlichen Höhepunkte. Beider Soprane – Verena Barths tiefer und Juhyun Parks hoher – entwickeln sich zu charaktervollen Stimmlagen. Stark emotional im Falle der zu Tode betrübten, auf ihre Chaiselongue nieder gesunkenen Ariadne. Umgarnt von Nymphen, als Krankenschwestern inszeniert.

Kess und lebendig dagegen Zerbinetta, die sich einen nach dem anderen Liebhaber – Harlekin, Scaramuccio, Truffaldin, Brighella – vornimmt. Opera seria und Opera buffa gehen hier zusammen und münden in einem zum Gott Bacchus (Youngwon Yoo) aufgestiegenen Komponisten.

Am Piano in schneeweißem Anzug geläutert von der Liebe der Zauberin Circe. Ariadne erwacht zu neuem Leben und scheint zu schweben vor lauter Liebesglück. Sie findet sich im opulenten Schlussbild in einem Meer aus seidigem Stoff und Blumen (Kostüme Diana Leist-Keller) wieder. Dieses Finale prägt sich ein, vor allem aber die hingebungsvollen Gesangspartien mit einem Instrumentalensemble, das die melodischen Überbauten eines Richard Strauss bewältigt.