Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Dienstag gegen 0.15 Uhr in der Kanzleistraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam es dort zwischen einem stark alkoholisierten 32-Jährigen und einer etwa zehnköpfigen Personengruppe zu einer Auseinandersetzung. Der Mann soll dabei einen Jugendlichen gewürgt, eine Jugendliche geschubst und ins Gesicht gespuckt haben. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei noch an.